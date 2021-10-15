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7/24 Dinle Sabah Galatasaray'ın 5 kişilik transfer listesi ortaya çıktı! Muslera ve Yedlin detayı / 15.10.21
Sabah

Galatasaray'ın 5 kişilik transfer listesi ortaya çıktı! Muslera ve Yedlin detayı / 15.10.21

Sabah

Son dakika... Yaz transfer döneminde kadrosunu genç futbolcularla güçlendiren Galatasaray, yeniden yapılanma sürecini devre arasında da sürdürecek. Sarı-kırmızılı takım, Fatih Terim'in raporları doğrultusunda ocak ayında yerli operasyonuna başlıyor. Kış transfer döneminde gönderilmesi beklenen De Adre Yedlin'in yerine 4 alternatif isim belirleyen Cimbom, Muslera'yı yedekleyecek kaleciyi de buldu. İşte detaylar...
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