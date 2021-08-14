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7/24 Dinle Sabah Galatasaray'ın dev Kerem Aktürkoğlu planı! Diagne ve Halil Dervişoğlu transferi... / 14.08.21
Sabah

Galatasaray'ın dev Kerem Aktürkoğlu planı! Diagne ve Halil Dervişoğlu transferi... / 14.08.21

Sabah

Son dakika haberi... Galatasaray yönetimi, Kerem Aktürkoğlu'nun ücretini yükseltip serbest kalma bedelini mukaveleye yazacak. İskoçya'da gecenin kahramanı olan 22 yaşındaki futbolcu artık ilk 11'in de değişilmez ismi... Bir Fransız kulübü, 4 milyon Euro ile kapıyı çalsa da yönetim ret yanıtı verdi. Sarı-Kırmızılılar'da Diagne ve Halil Dervişoğlu konusunda da sıcak gelişmeler yaşanıyor. İşte son dakika haberinin detayları...
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