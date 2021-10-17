Galatasaray'ın konuğu namağlup Konyaspor! 11'ler belli oldu / 17.10.21

Sabah

Son dakika... Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu'nda Konyaspor'u konuk edecek. Mücadele öncesinde 2 takımın da 14 puanı bulunuyor. Konyaspor, geride kalan 8 haftalık dilimde yenilgi yüzü görmedi. Yeşil-beyazlı ekip seriyi sürdürmek istiyor. Fatih Terim'in öğrencileri ise hem çıkışını devam ettirmek hem de Beşiktaş'ın kaybettiği haftayı kayıpsız geçerek zirveye bir adım daha yaklaşmayı hedefliyor. Galatasaray-Konyaspor müsabakasının canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...