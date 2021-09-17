Galatasaray'ın Lazio zaferi sonrası Fatih Terim sözleri! 'Yine haklı çıktı ligin en iyisi olacak...' / 17.09.21

Sabah

Galatasaray'dan son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden Galatasaray, dün akşam gruptaki ilk maçında Lazio'yu 1-0 mağlup etti. Sloven hakemin kararları maça damga vururken sarı kırmızılılar 2018'deki Lokomotiv Moskova maçından sonra ilk kez Avrupa'da grup aşamasında maç kazandı. Maçın ardından usta yazarlardan Fatih Terim'e övgüler geldi. İşte son dakika haberinin detayları...