Galatasaray'ın ocak planı belli oldu! Fatih Terim Gedson Fernandes ve İrfan Can Eğribayat'ı istedi / 07.10.21

Sabah

Son dakika... Süper Lig'in 8. haftasında Çaykur Rizespor'u yenerek milli araya moralli giren Galatasaray, bir yandan hazırlıklarını sürdürürken bir yandan da transfere odaklanmış durumda. Yaz transfer döneminde gençlik operasyonu başlatan sarı-kırmızılı takım, devre arasında da bu yönde hamleler yapacak. Fatih Terim'in raporu doğrultusunda yoğun mesai harcayan yönetim, Gedson Fernandes ve İrfan Can Eğribayat için yeniden atağa geçecek. Performansı beğenilmeyen Yedlin ise gönderilecek.