Galatasaray'ın yıldızı için flaş sözler! 'Gereksiz transfer...' / 11.08.21

Sabah

Süper Lig'in başlamasına kısa süre kala Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı-kırmızılı takımda alıncak futbolcular kadar gönderilecek isimler de yönetimi zorluyor. Takımda istenmeyen ve satış listesine konan Falcao ve Feghouli'nin geleceği belirsizliğini koruyor. Aslan'da Muslera'nın formsuz olması, Mohamed gol yollarındaki suskunluğu ve orta sahaya yapılması planlanan takviyenin henüz gerçekleşmemiş olması taraftarları düşündürüyor. Sabah Spor'un usta yazarları, Galatasaray'ın gündemini değerlendirdi...