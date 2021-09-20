Galatasaray'ın yıldızı için olay sözler! "Protesto eder gibi oynadı" / 20.09.21

Sabah

Son dakika haberi... Galatasaray, Süper Lig'in 5. haftasında sahasında Alanyaspor'a 1-0 mağlup oldu. SABAH Spor yazarları Bülent Timurlenk, Levent Tüzemen ve Ali Gültiken, Sarı-Kırmızılılar'ın futbolunu ve teknik direktör Fatih Terim'in kadroda rotasyon yapmamasını değerlendirdi. Usta isimlerden Levent Tüzemen, Galatasaray'ın yıldız ismi için "Protesto eder gibi oynadı" ifadesini kullandı. İşte son dakika haberinin detayları...