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7/24 Dinle Sabah Galatasaray'ın yıldızı için olay sözler! "Protesto eder gibi oynadı" / 20.09.21
Sabah

Galatasaray'ın yıldızı için olay sözler! "Protesto eder gibi oynadı" / 20.09.21

Sabah

Son dakika haberi... Galatasaray, Süper Lig'in 5. haftasında sahasında Alanyaspor'a 1-0 mağlup oldu. SABAH Spor yazarları Bülent Timurlenk, Levent Tüzemen ve Ali Gültiken, Sarı-Kırmızılılar'ın futbolunu ve teknik direktör Fatih Terim'in kadroda rotasyon yapmamasını değerlendirdi. Usta isimlerden Levent Tüzemen, Galatasaray'ın yıldız ismi için "Protesto eder gibi oynadı" ifadesini kullandı. İşte son dakika haberinin detayları...
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