Galatasaray'ın yıldızı için olay sözler! "Saçma sapan işler yapıyor, Fatih Terim buna el koymalı" / 24.08.21

Sabah

Son dakika haberi... Galatasaray, Süper Lig'in ikinci haftasında Hatayspor'u 2-1 yenerek 2'de 2 yaptı. SABAH Spor yazarları Erman Toroğlu, Bülent Timurlenk, Levent Tüzemen, Ali Gültiken ve Ömer Üründül zorlu karşılaşmayı değerlendirdi. Usta isimlerden Erman Toroğlu, Galatasaray'ın yıldız ismi için çarpıcı ifadeler kullanırken, Levent Tüzemen ise teknik direktör Fatih Terim'e uyarıda bulundu. İşte son dakika haberinin detayları...