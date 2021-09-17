Ara
Ara
7/24 Dinle Sabah Galibiyet son dakikada kaçtı! Usta yazardan Pelkas ve Pereira yorumu: "Bunun için 75 dakika bekledi..." / 17.09.21
Sabah

Galibiyet son dakikada kaçtı! Usta yazardan Pelkas ve Pereira yorumu: "Bunun için 75 dakika bekledi..." / 17.09.21

Sabah

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden Fenerbahçe, zorlu maçta Frankfurt ile karşılaştı. Karşılaşma 1-1 eşitlikle sonuçlanırken Pelkas'ın maçın son dakikalarında kaçırdığı penaltı herkesi derinden üzdü. Baştan sona üstün bir oyun ortaya koyan Fenerbahçe, takım savunmasını iyi yaptı. Mesut Özil de 3 sene sonra Avrupa'da gol buldu. İşte Sabah Gazetesi Yazarlarının Fenerbahçe yorumları...
Hemen DinleDinle Durdur
  • #
  • Bölüm
  • Kaynak
  • Süre
  • Favorilerime Ekle
  • Daha Fazla

Copyright © 2021 724 Dinle. Tüm Hakları Saklıdır.

1x

Oynatıcı Hızı

1x