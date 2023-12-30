FETÖnün Emniyet Teşkilatı Mahrem Yapılanmasının başındaki isimlerin sekreteryasında görev alan Garson kod adlı gizli tanığın 2017de bir cep telefonu ve 2 SD kart verip itirafçı olmasının ardından SD kartların şifreli bölümleri MİT tarafından 6 yıl sonra çözülmüştü. Örgütle irtibatlı olduğu ortaya çıkan 445 polis açığa alınırken, başlatılan idari soruşturma kapsamında Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından polislerin soruşturması için müfettişler görevlendirildi. Polislerin mesleğe başladıkları andan itibaren örgütle olan bağlarının tümünün deşifre olduğu veriler içerisinde polislere mahrem abilik yapan ve halen bazı kamu kurumlarında aktif olarak çalışan isimler de deşifre oldu.