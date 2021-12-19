Gazeteci Muharrem Sarıkaya'nın saldırısına uğrayan İHA kameramanı Ahmet Demir, o anları anlattı / 19.12.21

Habertürk Ankara Temsilcisi Muharrem Sarıkaya, canlı yayın esnasında görevini yapmakta olan İhlas Haber Ajansı İHA Muhabiri Ahmet Demire tokat attı. Tepki çeken olayın ardından TGRT Haber canlı yayınına bağlanan Ahmet Demir o anları anlattı. Görüntülerin yayınlanmasını istemediğini belirten Ahmet Demir, Çünkü yaşlı bir annem var. O bu videonun yayılması sonrası büyük sıkıntılar yaşadı. Telefonum ile sonra müdürümü arayarak özür dilediler. Kendisinin yapmış olduğu saldırıyı kabul etmiyorum ve hukuki mücadelemi başlatacağım ifadelerini kullandı.