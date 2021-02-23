Gebelikten sonra beslenme nasıl olmalı?

Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. R. Ezgi Mumcu, gebelikten sonra nasıl beslenmesi gerektiğini anlatıyor: ’Sadece sağlıklı bir beslenme programı uygulamak yeterli olacaktır. Bu beslenme tarzı‚ hem fazla kiloların kendiliğinden gitmesine‚ hem de bebeklerin daha kaliteli süt ile beslemesini sağlayacaktır. Doğum sonrası emzirme döneminde günde en az 3 litre kadar sıvı tüketilmelidir. Ancak çay kahve gibi süt verimini azaltan içecekler yerine su, süt, meyve suyu, ıhlamur tercih edilmelidir. Kızartmalar, mayonez, kaymak gibi aşırı yağlı yiyeceklerden uzak durulmalıdır. Fazla unlu, şekerli gıdalardan ve abur cuburdan kaçınmalıdır. Günde 2 bardak süt ya da yoğurt, iki kibrit kutusu kadar peynir tüketilmeli, az yağlı ürünler tercih edilmelidir’.