Geçen sene Ronaldo'yu üzmüştü! Manchester United'a buluşuyorlar mı? / 27.09.21

Sabah

Son dakika haberi... Cristiano Ronaldo ve Varane gibi yıldızları kadrosuna katan Manchester United, Cumartesi günü oynadığı maçta Aston Villa'ya 1-0 mağlup oldu. 90+3. dakikada penaltı kazanam Manchester United, Bruno Fernandes ile penaltı atışından yararlanamadı. Ronaldo, Manchester United taraftarı Ronaldo sahadayken Bruno Fernandes'in penaltıyı kullanmasını tepkiyle karşıladı. Ole Gunnar Solskjær ve Ronaldo için sürpriz bir iddia geldi.