Geçen sezonun yıldızına sert eleştiri! 'İstediği parayı da aldı şimdi nerede? / 16.09.21

Sabah

Beşiktaş'tan son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Siyah beyazlılar bu sezon Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında Alman devi Borussia Dortmund'u konuk etti. Baştan sona büyük bir çaba gösteren Beşiktaş, Jude Bellingham ve Haaland'ı durduramadı ve maçtan 2-1 mağlup ayrıldı. Beşiktaş'ın tek golünü İspanyol stoper Montero attı. Sabah Gazetesi Spor Müdürü Murat Özbostan, Ghezzal'In performansını eleştirdi. İşte son dakika haberinin detayları...