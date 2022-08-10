Son dakika haber: Özel bir şirkette yönetici olarak çalışan Tülin G, hayatının şokunu bir dolandırıcılık olayıyla yaşadı. Kendisini Eski Adalet Bakanı Seyfi Oktayın oğlu olarak tanıtan öz yeğeni Önder Oktay’ın İzmir Çeşmede sözde otel ortaklığı tuzağına aldanan mağdur kadın, dolandırıldığını anlayınca soluğu savcılıkta aldı. Savcılık yaklaşık 3 milyonundan olan Tülin Gnin dosyasına takipsizlik kararı verdi, kararı kaldıran Sulh Ceza Hakimliği ise Seyfi Oktay’ın yeğeni Önder Oktay ve eşi Ebru Oktay hakkında dava açılmasına karar verdi.