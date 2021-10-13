Gelini Ayat Adsız'ı testereyle parçalara ayırmıştı! Cani kayınpederin ifadesi kan dondurdu / 13.10.21

Sabah

Tekirdağ'da yaşanan korkunç olayla ilgili ayrıntılar ortaya çıktı. Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde iki torununun annesi Ayat Adsız'ı bıçakla öldürerek parçalara ayıran 65 yaşındaki Fehmi Adsız, cinayeti gelininin kendilerine hakaret etmesi ve torunlarına kötü davranması nedeniyle işlediğini iddia etti. Alet çantasındaki testereyi alarak gelinini parçalara ayırdığını itiraf eden cani kayınpeder, eşi eve gelmeseydi arabanın bagajına yüklediği cesedi bir yere atacağını söyledi.