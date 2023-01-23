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7/24 Dinle Sabah Genç akademisyen Dr. Yasemin Kübra Akyel SABAH'a konuştu: ‘Aziz hoca haftanın 7 günü çalışıyor’ / 23.01.23
Genç akademisyen Dr. Yasemin Kübra Akyel SABAH'a konuştu: ‘Aziz hoca haftanın 7 günü çalışıyor’ / 23.01.23

Genç akademisyen Dr. Yasemin Kübra Akyel SABAH'a konuştu: ‘Aziz hoca haftanın 7 günü çalışıyor’ / 23.01.23

Sabah

150 Bölüm | 08:17:14
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01

Genç akademisyen Dr. Yasemin Kübra Akyel SABAH'a konuştu: ‘Aziz hoca haftanın 7 günü çalışıyor’ / 23.01.23

Sabah 05:11
02

Fildamı Sarnıcı kaderine terk edildi / 23.01.23

Sabah 02:25
03

O cani kızımı benden aldı / 23.01.23

Sabah 02:12
04

Kuran-ı Kerim'e yapılan alçak saldırı Türkiye'yi ayağa kaldıdı! Nefret suçuna karşı tek ses, tek yürek / 23.01.23

Sabah 03:58
05

Tarihi kayıtlara göre Kürdistan Anadolu’da değil İran ve Irak’tadır / 22.01.23

Sabah 09:39
06

HDP’den 6’lı masaya adaylık çıkışı: Bizim adayımıza oy verin / 21.01.23

Sabah 00:54
07

Başkan Erdoğan duyurmuştu! Bakan Kurum detayları açıkladı: Her Roman'a bir yuva / 21.01.23

Sabah 01:16
08

CHP’li belediyede intihar girişimi ve vurgun skandalı! / 21.01.23

Sabah 00:50
09

Kur'an yakma alçaklığına izin veren İsveç'e büyük rest! Bakan Akar duyurdu: İptal ettik... / 22.01.23

Sabah 01:18
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