Nobel Ödüllü Bilim İnsanı Prof. Dr. Aziz Sancarın ABDdeki laboratuvarında çalışmaya hak kazanan Dr. Yasemin Kübra Akyel, SABAHa konuştu. DNA Onarımı ve Sirkadiyen Ritim alanlarında çalışmalar yürütecek olan Akyel, Burada çalışmanın çok kıymetli olduğunun farkındayım ve laboratuvarda her günümü en verimli şekilde geçirmeye çalışıyorum. Aziz Hoca haftanın 7 günü çalışıyor, henüz laboratuvarda olmadığı bir gün veya saate denk gelmedim. Bu anlamda kendisi bizim için çok iyi bir örnek ve motivasyon kaynağı oluyor. dedi.