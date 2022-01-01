Genç karikatürist Okan Nasuhoğlu helyumla ölmüştü! 'İntihar mı, cinayet mi?' sorusu yanıt buldu / 01.01.22

Genç karikatürist Okan Nasuhoğlunun helyum gazı düzeneğiyle otel odasında ölü bulunmasıyla ilgili başlatılan savcılık soruşturması tamamlandı. Şüpheli ölümde intihar mı, cinayet mi sorusunun yanıtı netlik kazandı. Otopsi sonucuna göre ölümün helyum gazı soluması sonucu gerçekleştiği kaydedilirken, Nasuhoğlunun intihar etmesi sonucu vefat ettiği ifade edildi. Olayla ilgili bir başkasının kusurlu eyleminin olmadığını belirten savcılık, bir suçlunun bulunmadığı gibi ölümü şüpheli kılabilecek iddia, iz veya delile rastlanmadığını vurgulayarak takipsizlik kararı verdi.