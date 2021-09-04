Gettolaşan sığınmacılar için önlem: 'Sınır ötesi' kararı / 04.09.21

Sabah

Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında önceki gün gerçekleştirilen AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında son günlerin tartışma konusu göçmenler masaya yatırıldı. Daha önce Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde alınan karar gereği illerde gettoloşan Suriyeliler için yeni önlemler alınacak. İçişleri Bakanlığı tarafından belirlenen bu gruplar dağıtılacak. Bu kişiler ya Türkiye'deki kamplara ya da sınır ötesinde Türkiye'nin inşa ettiği briket evlerden oluşan yerleşim yerlerine gönderilecek. Toplumla uyum sağlayan Suriyeliler ise bulundukları illerde kalmaya devam edecek.