Gezi ana davasında son savunmalar! Savcı Osman Kavala'nın tutukluluk halinin devamını istedi / 21.03.22

Son dakika haberi... Gezi Parkı olaylarına ilişkin 17 sanıklı ana davanın yeniden yapılan yargılamasında bugün son savunmalar alınıyor. 4 Mart’ta davanın esasına ilişkin mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı Gezi olaylarını organize ve finanse etmekle suçlanan Osman Kavala ve Ayşe Mücella Yapıcı’nın Hükûmeti ortadan kaldırmaya teşebbüs suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması talep etmişti. Savcı, 6 sanığın da 20 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istemişti. mhuriyet savcısı, 4 Mart’ta mahkemeye sunduğu mütalaasını tekrar ettiğini belirtti. Davaya müdahil olan Emniyet Müdürlüğü avukatı da sanıkların cezalandırılmasını istedi.