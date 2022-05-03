Gezi eylemcilerinin terör bağlantıları tespit edildi! Savcı ek mütalaa ile ceza istedi / 03.05.22

Gezi Parkı odaklı eylemlere katılan 26 kişi hakkında Terör örgütü üyesi olmak, Terör örgütü propagandası yapmak, ve Mala zarar verme gibi suçlardan Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesine açılan davada, Cumhuriyet savcısı mahkemeye ek mütalaasını sundu. Mütalaada, bir önceki mütalaada 25 kişi hakkında istenen beraat talebinin, dosyaya giren bilgi ve belgeler, beyanlar ile bilirkişi raporları sonucunda sanıkların terör örgütleri ile bağlantılarının tespit edildiği, bu nedenle Silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan cezalandırılmaları talep edildi.