Gıda israfını engellemek için yasa çıkaran son ülke İspanya oldu. Türkiyede Bakanlık ve STKlar düzeyinde gıda israfı ile ilgili çalışmalar yapılıyor. Gıdanı Koru, sofrana sahip çık ve Sıfır Atık projeleri bu çalışmalar arasında gösteriliyor. Uzmanlar, yılda 18 milyar dolarlık gıdanın israf edildiği Türkiyede bir yasaya gerek olduğu görüşünde birleşiyor. Gıda bankası sayısının artırılması, gıda bağışı yapanlara vergi teşviki, atıklarını azaltanlara vergi indirimi gibi cezbedici uygulamaların yasa altında hayta geçmesi gerektiği görüşü uzmanlarca dile getiriliyor. Yine caydırıcı cezaların da zamanının geldiğine vurgu yapılıyor. İşte Türkiyedeki gıda israfının korkunç boyutu ve sabah.com.trye konuşan uzmanların görüşleri...