×
7/24 Dinle Mobil uygulaması
Uygulamada Aç
DİNLENİYOR...
7/24 Dinle Sabah Gıda israfı ile her yıl 18 milyar doları çöpe atıyoruz! Uzmanlardan yasa çağrısı: Hemen, acil, şimdi çıkarılsın... / 09.11.22
Gıda israfı ile her yıl 18 milyar doları çöpe atıyoruz! Uzmanlardan yasa çağrısı: Hemen, acil, şimdi çıkarılsın... / 09.11.22

Gıda israfı ile her yıl 18 milyar doları çöpe atıyoruz! Uzmanlardan yasa çağrısı: Hemen, acil, şimdi çıkarılsın... / 09.11.22

Sabah

150 Bölüm | 08:17:14
DİNLE TAKİP ET Şarkı Sözleri
Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Gıda israfı ile her yıl 18 milyar doları çöpe atıyoruz! Uzmanlardan yasa çağrısı: Hemen, acil, şimdi çıkarılsın... / 09.11.22

Sabah 02:44
02

Son dakika haberleri: Fenerbahçe 1334 günlük hasrete son vermek istiyor! / 07.11.22

Sabah 02:02
03

Galatasaray'a Beşiktaş derbisi için dev prim! / 04.11.22

Sabah 00:30
04

İspanyollar Emre Mor'a şaştı kaldı! / 01.11.22

Sabah 00:42
05

Beşiktaş'ta derbi öncesi Şenol Güneş'ten Dele Alli kararı! / 02.11.22

Sabah 00:57
06

Beşiktaş revire döndü! Sakatlar için resmi açıklama... / 08.11.22

Sabah 02:55
07

Trabzonspor ligde kritik virajda / 06.11.22

Sabah 00:52
08

Altın, euro ve dolar kuru seyri ne olacak? İslam Memiş'ten dikkat çeken yorum /09.11.2022

Sabah 03:13
09

Asgari ücret 2023 için ilk adım geldi! Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı düğmeye bastı / 09.11.22

Sabah 03:10
10

Bakan Kurum'dan 60 bin konut müjdesi! 'Ailelerimiz 2023’e yeni yuvalarında girecek' / 09.11.22

Sabah 01:19
... KAPAT
**

BUNLARI DA SEVEBİLİRSİN

Yaşam
Dünya
Ekonomi
Sağlık
Spor
Günün Yazarları

Copyright © 2022 724 Dinle. Tüm Hakları Saklıdır.

Ses Hızı 1x
Ses Hızı