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7/24 Dinle Sabah Gıda krizi tüm Avrupa’yı sarıyor! Belçika’dan sonra İspanya ve Almanya da alarm verdi / 22.03.22
Gıda krizi tüm Avrupa’yı sarıyor! Belçika’dan sonra İspanya ve Almanya da alarm verdi / 22.03.22

Gıda krizi tüm Avrupa’yı sarıyor! Belçika’dan sonra İspanya ve Almanya da alarm verdi / 22.03.22

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150 Bölüm | 08:13:48
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01

Gıda krizi tüm Avrupa’yı sarıyor! Belçika’dan sonra İspanya ve Almanya da alarm verdi / 22.03.22

Sabah 03:09
02

Son dakika Beşiktaş haberi: Kartal'da yeni hoca sesleri! Şenol Güneş'in cevabı... / 17.03.22

Sabah 00:32
03

Isak Vural'ı Rui Costa bile yenemedi! / 19.03.22

Sabah 01:17
04

Mbaye Diagne hakkında bomba iddia! "Bize verin, aramızdaki buzlar erisin" / 18.03.22

Sabah 00:48
05

Fenerbahçe'de yeni patron Osayi / 11.03.22

Sabah 01:04
06

Transferi öğrendik! 4 milyon Euro'luk detay dikkat çekti! / 16.03.22

Sabah 01:04
07

Kerem Aktürkoğlu'ndan hakem isyanı! / 21.03.22

Sabah 01:16
08

Patrick Van Aanholt'u kızdıran paylaşım! Yıldız oyuncudan sert yanıt... / 12.03.22

Sabah 01:32
09

TEMA’nın meselesi ağaç değilmiş! "Ağaçların kesilmesinden başka çare bulunmamaktadır" / 22.03.22

Sabah 03:02
10

Çalışma Bakanı Vedat Bilgin'den 'Temmuz'da asgari ücrete zam olacak mı?' sorusuna yanıt! / 22.03.22

Sabah 02:56
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