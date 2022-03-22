Gıda krizi tüm Avrupa’yı sarıyor! Belçika’dan sonra İspanya ve Almanya da alarm verdi / 22.03.22

Rusya Ukrayna savaşı 27’nci gününde tüm şiddetiyle devam ederken, savaşın etkileri büyüyor. Geçtiğimiz haftadan bu yana Avrupa genelinde ciddi bir tedarik krizi tırmanırken başta Belçika olmak üzere birçok ülkede temel gıda ürünlerine ulaşım zorlaştı. Belçika’da süpermarket rafları boşalırken kriz diğer ülkelere de sıçradı. İspanya’da ayçiçek yağı ve süt gibi temel gıdalara miktar kısıtlaması getirildi. Almanya’da da un, makarna gibi ürünler rekor fiyata satılırken, birçok markette raflar boş kaldı.