Gineli bakanın yeğeni ameliyat sonrası hayatını kaybetmişti: Şüpheli ölümde yeni gelişme / 25.08.21

Sabah

Son dakika haberi... Yağlarını aldırmak için bıçak altına yatan ve operasyon geçirdiği hastanede yaşamını yitiren Gine Savunma Bakanı'nın yeğeni Simone Bıchara Abibe'nin ölümünde savcılık devrede. Abibe'nin yağ aldırma operasyonundan sonra ikinci bir ameliyat geçirdiğini belirleyen savcılık, her iki ameliyatın 6 doktorunu da şüpheli olarak belirledi. Akıllara 'yağ aldırma değil bağırsak ameliyatı mı öldürdü' sorusu geldi. Savcılığın beklediği doktorların kusurunun olup olmadığına dair Adli Tıp Kurumu ve şüpheli ölüme dair otopsi raporunun soruşturmayı aydınlatması bekleniyor.