Giresun'da denizde kaybolan kuzenlerin cansız bedenine ulaşıldı / 08.06.21

Giresun’un Bulancak İlçesi Pazarsuyu mevkiindeki balıkçı barınaklarının olduğu kısımda dün öğlen saatlerinde serinlemek için denize giren Enes Toraman ile teyzesinin oğlu Mert Demir bir süre sonra gözden kaybolmuştu. Kuzenlerin bulunması için ekipler tarafından başlatılan çalışmalar sonucu akşam saatlerinde 17 yaşındaki Enes Toramanın cesedine ulaşılmıştı. Mert Demiri arama çalışmalarına ise gece ara verilmişti. Ekipler sabahın erken saatlerinde başlattıkları arama çalışmalarında Mert Demir’in de cansız bedenine ulaştı.