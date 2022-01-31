Gökbey, Hürjet, Bayraktar TB3, ATAK, Altay Tankı! Dünyaya parmak ısırtacak sistemler devreye alınacak / 31.01.22

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın işaretiyle günden güne gelişen Türk savunma sanayinde bu yıl da kritik öneme sahip gelişmeler yaşanacak. Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, “Özgün Helikopterimiz GÖKBEY’in ilk teslimatları gerçekleştireceğiz. Kısa pistli gemilere iniş kalkış yapabilecek Bayraktar TB3 SİHA ilk uçuşunu yapacak. Çok Amaçlı Amfibi Hücum Gemisi ANADOLU’ya Bayraktar TB3 SİHA entegrasyonu çalışmalarına başlayacağız. HÜRJET hangardan çıkacak ve yer testleri başlayacak. İnsansız Hava Araçlarında Kullanılacak Elektronik Harp Sistemlerinin Geliştirilmesi-İHASOJ Projesini başlatacağız. Yeni Tip Denizaltı Projesinde ikinci denizaltıyı havuza çekeceğiz” dedi.