Kobani davasının dijital materyallerinden, Yeşil Sol Parti Milletvekili adayı Sırrı Süreyya Önderin PKK ile bağlantısına ilişkin dikkat çekici ayrıntılar ortaya çıktı. Önderin gönül ilişkisi yaşadığı M.Ç. isimli kadını aldatması nedeniyle Kandile mektup yazılarak şikayet edildiği saptandı. Önderin M.Ç.ye Diyarbakır, Adıyaman ve Kandile gidiyorum şimdi 10 gün yokum diyerek mesaj attığı tespit edilirken, M.Ç isimli kadın güvenlik güçlerine, Milletvekili olduğu zaman da illeri geziyordu ayrıca Kandile gidiyordu. Yanında HDPden bazı milletvekilleri de vardı şeklinde ifade verdi.