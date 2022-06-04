Google ile telif anlaşması için önemli adım: Yetkililerden flaş açıklama geldi / 04.06.22

Google ile telif anlaşması için önemli adım atılıyor. Google, Almanya, Fransa ve diğer dört Avrupa Birliği AB ülkesindeki 300’den fazla yayıncıya telif ücreti ödemeyi geçtiğimiz günlerde kabul etmişti. Türkiye’nin Google ile telif ödemesi konusunda anlaşması için çalışmalar sürüyor. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi de telif anlaşması için dünya örneklerini incelemeye başladı. Yetkililer, “Yapılacak düzenleme ile dünyadaki diğer örneklere benzer sonuçların alınabileceğini değerlendiriyoruz” dedi.