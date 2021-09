Google'dan KKTC bayrağına skandal sansür! / 18.09.21

Sabah

Dünyanın en büyük arama motoru Google'ın yayınladığı yeni reklamda büyük bir skandala imza atıldı. 'The more we learn, the closer we get (Ne kadar çok öğrenirsek, o kadar yaklaşırız)' başlıklı reklamda KKTC'nin bayrağı sansürlendi. Birleşik Krallık'ın hesabından yayınlanan ilk videoda KKTC'nin bayrağının yer aldığı görülürken, YouTube'a yüklenen videoda aynı resmin silindiği görülüyor. Google'a skandal sansüründen dolayı büyük tepki var.