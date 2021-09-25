Görüşmelere başlandı! İlköğretim müfredatına ders olarak girmesi planlanıyor... / 25.09.21

Sabah

Tarım ve Orman Bakanlığı, 26 ilde su tüketimi ile ilgili bir araştırma gerçekleştirdi. Araştırmanın sonucuna göre toplumsal hassasiyetin su tüketimine olumlu yansımadığı tespit edildi. Toplumsal bilinci artırma çalışmalarına daha da ağırlık verilmesi üzerinde durulurken, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'den önemli bir açıklama geldi. Pakdemirli, "Su bilincinin küçük yaşlardan itibaren kazandırılması amacıyla ana sınıfları da dahil su okur yazarlığı derslerinin ilköğretim müfredatına girmesi için ilgili kurumlarla görüşmelere başladık" dedi.