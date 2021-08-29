Göz göze ilk röportajı SABAH'a verdi ''Ona 'Gözüm' gibi bakıyorum' / 29.08.21

Sabah

4 yaşındayken ateşli havale geçirince iki gözünü de kaybeden Sefa Küçüker, o yıllardan beri yeniden görebilmek için hiç durmadan mücadele etti. Ailesiyle birlikte Zonguldak'tan İstanbul'a geldi ve yeniden görebilmek için 2'şer yıl arayla 3 kez kornea nakli oldu. Ameliyattan sonra ilk röportajını SABAH'a veren Küçüker, 3 ay sonra daha da iyiye gittiğini söyledi ve "Normal hayatıma dönmeye başladım ama çok dikkatli ve temkinliyim. Ona yıllar sonra kavuştum ve 'gözüm' gibi bakıyo