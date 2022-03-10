Gözler bu görüşmeye çevrildi! Başkan Erdoğan- Biden görüşmesi tamamlandı / 10.03.22

Rusya-Ukrayna arasındaki savaşta iki hafta geride kalırken diplomasi trafiği sürüyor. Bugün Türkiyenin arabuluculuğunda Antalyada dışişleri bakanları düzeyinde çok kritik bir zirve gerçekleşti. Gözler ise bu akşam yapılan Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden arasındaki görüşmeye çevrildi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. 18.20de başlayan görüşme, 19.05te sona erdi. Görüşmede, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısı dahil bölgesel gelişmeler ve Türkiye-ABD ilişkileri ele alındı. Beyaz Saray Sözcüsü Psaki, Erdoğan ve Bidenın yapıcı bir görüşme gerçekleştirdiğini, Bidenın Türkiyenin bugünkü diplomatik girişiminden dolayı çok memnun olduğunu belirtti.