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7/24 Dinle Sabah GSS borçlarını yapılandırmada başvuru şartı yok / 10.08.21
Sabah

GSS borçlarını yapılandırmada başvuru şartı yok / 10.08.21

Sabah

Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren 7326 sayılı bazı alacakların yeniden yapılandırılmasında prim, vergi borçları, matrah ve vergi artırımı, pişmanlıkla beyan, MTV, öğrenim ve katkı kredileri, trafik para cezaları konusunda kaçırılmayacak fırsatlar yer alıyor. Bu fırsatlardan biri de Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), tarafından açıklandı. Genel Sağlık Sigortası (GSS)borçlarının yapılandırılması için başvuru şartı aranmadığı belirtildi. GSS borçlarının otomatik olarak yapılandırıldığı açıklandı.
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