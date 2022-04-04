Gümüş takımın peşine düştü! İmamoğlu kovdu savcılık akladı / 04.04.22

CHPli İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlunun seçimi kazandıktan sonra kendisine kargoyla gönderilen ancak eline ulaşmayan iki parça gümüş telkâri fincan nedeniyle işten çıkardığı özel kalem çalışanı Vedat T. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, kargonun teslim edildiğine dair kargo firmasının elinde belge bulunamadığını, özel kalem çalışanının olayda kusuru olmadığı değerlendirmesinde bulunarak Vedat T. hakkında takipsizlik kararı verdi.