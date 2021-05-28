15 Temmuz darbe girişimini Akıncı Hava Üssü'nde yönettiği belirtilen FETÖ'nün TSK imamı Adil Öksüz'ü saklayanların davasında yeni bir gelişme yaşandı. Davanın esasına ilişkin mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, Adil Öksüz'ün kayınbiraderi Ali Sami Yıldırım’ın da aralarında olduğu 4 sanığın 7,5 yıldan 22,5 yıla kadar hapisle cezalandırılmalarını talep etti. Savcı, firari sanık Cihat Yıldız’ın ise dosyasının ayrılmasını talep etti. Mütalaada, FETÖ’nün hava kuvvetleri imamı olduğu belirlenen Adil Öksüz’ün, darbe öncesi ABD’de örgüt mensupları ile darbeye teşebbüs eyleminin planlanması amacıyla gittiği ve darbe gecesi Akıncı Hava Üssünden kalkışmayı yönlendirdiği kaydedildi. Öksüz’ün kaçmasına yardım eden sanıklara son savunmalarını hazırlamaları için bir ay süre verildi.