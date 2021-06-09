AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, deniz salyasında (müsilaj) İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin ihmallerini madde madde paylaşarak, “Yapılmayanlar ve yapılması gerekenler açık. İBB yönetiminin atmadığı her adım, 24 saat uyumayan bu şehirde sorunlara yol açıyor. Halının altına süpürdüğü her sorun ise bir felakete dönüşüyor. Merak etmeyin, müsilaj da ‘Atıl Yıllar’ da 2024’te sona erecek” dedi. AK Parti İstanbul İl Başkanlığı ise “İnsan sağlığı ve deniz canlılarının ekosistemi için hayati öneme sahip projeler CHP yönetimi tarafından ya iptal edildi ya da çalışmalar yavaşlatıldı. Yeni projeler üretmek şöyle dursun hâlihazırdaki arıtma tesisleri dahi düzenli çalıştırılmadı. Sonuç, deniz salyası!” ifadelerini kullandı. İşte İBB’nin madde madde deniz salyası meselesindeki ihmalleri