Son dakika... Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın AK Parti'deyken Başkan Erdoğan'ın adaylığı için imza atmasına rağmen karşısına çıkarılacak CHP adayı için çalıştığını ve bunun Abdullah Gül olmasını istediğini itiraf etmesinin ardından siyaset kulisleri yeni bir skandalla daha sarsıldı. 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün 1 Mart tezkeresini imzaladıktan sonra meclisten geçmemesi için çalışma yaptığı ortaya çıktı. Ortaya çıkan son dakika skandalı Gelecek Partisi'nden gelen bir itirafla çok farklı bir boyuta daha taşındı. İşte çarpıcı gelişmeler ve kritik değerlendirmeler