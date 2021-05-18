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"CHP terörü iktidara taşımak istiyor" / 18.05.21
Gündem
550 Bölüm | 27:24:36
Sabah.com.tr'de yer alan gündem haberlerinin tüm podcastleri...
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01
Kobani azmettiricileri 37 masum can için hesap verecek! Kobani olaylarını ateşleyen 108 sanık hakim karşısında / 18.05.21
Sabah
00:02:38
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02
MHP lideri Bahçeli'den önemli açıklamalar / 18.05.21
Sabah
00:04:28
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03
İsrail'den alçak saldırılara pişkin savunma! Medya merkezini bu nedenle vurmuş... / 18.05.21
Sabah
00:02:17
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04
Gara katili Sofi Nurettin öldürüldü, PKK karıştı: Sahiplerini tehdit ettiler! / 18.05.21
Sabah
00:02:41
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05
Kimler hibe alabilecek? Başkan Erdoğan'ın açıkladığı hibe programı kapsamı belli oldu / 18.05.21
Sabah
00:02:09
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06
"CHP terörü iktidara taşımak istiyor" / 18.05.21
Sabah
00:03:34
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07
Dikkat! Normalleşme başladı: İstanbul geri döndü / 18.05.21
Sabah
00:01:21
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08
Firari FETÖ'cü Zekeriya Öz’ün kasasından aileye sus payı / 18.05.21
Sabah
00:02:49
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09
Normalleşmede kafe ve restoranlara Avrupa modeli / 18.05.21
Sabah
00:02:56
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10
Koronavirüs normalleşme sürecinde yeni kritik eşik "Yüzde 50" / 18.05.21
Sabah
00:03:15
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11
Bakan Hulusi Akar: 1 Ocak'tan itibaren 1070 terörist etkisiz hale getirildi / 17.05.21
Sabah
00:00:48
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12
CHP'li Dursun Çiçek'in "HDP'ye Bakanlık" itirafına MHP'den tepki: CHP terörü iktidara taşımak istiyor / 17.05.21
Sabah
00:02:04
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13
Memleket Partisi kuruldu! Muharrem İnce'nin A takımı belli oldu / 17.05.21
Sabah
00:03:18
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14
İzmir'de hayrete düşüren görüntü: Kanalizasyon suları denize akıyor / 17.05.21
Sabah
00:03:05
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15
Başkan Erdoğan'dan Papa'ya Filistin çağrısı / 17.05.21
Sabah
00:01:09
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16
AK Partili Ömer Çelik'ten BM'nin anlamsız çağrısına tepki: Çocuk katilleri ve öldürülenlere eşit çağrı yapıyorlar / 17.05.21
Sabah
00:00:36
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17
Başkan Erdoğan'dan SABAH'a çok özel Filistin ve KKTC açıklamaları: Dış politikada yeni sayfa mı açılıyor? / 17.05.21
Sabah
00:03:59
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18
Beşiktaş'ın yıldızı Aboubakar'dan sözleşme iddialarına cevap! 'Menajerim ile konuşmaları...' / 17.05.21
Sabah
00:01:23
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19
Ali Babacan'ın ihanetine İYİ Parti neden suskun? Çarpıcı açıklamalar / 17.05.21
Sabah
00:01:55
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20
Uzman isim değerlendirdi: Filistinlilere çok şey borçluyuz / 17.05.21
Sabah
00:02:05
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21
CHP’li Büyükçekmece Belediyesi’ne 39 milyon liralık vurgun soruşturması / 17.05.21
Sabah
00:02:24
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Yeni Çalma Listesi
22
Boğaziçi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Selami Kuran: Netanyahu tutuklanıp Lahey’de yargılanmalı / 17.05.21
Sabah
00:01:48
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23
İşte 10 soruda lise sınavları! Milyonlarca öğrenci merak ediyor... / 16.05.21
Sabah
00:03:51
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Yeni Çalma Listesi
24
Tam kapanma bitti! Gözler kabinede: İşte son dakika kararları ve 10 maddede yeni normal / 17.05.21
Sabah
00:02:03
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Yeni Çalma Listesi
25
MEB açıkladı: Uzaktan ve Yüz yüze eğitimde detaylar belli oldu / 17.05.21
Sabah
00:02:21
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Yeni Çalma Listesi
26
Başkan Erdoğan Ruhani ile görüştü / 16.05.21
Sabah
00:01:00
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27
MSB duyurdu: Keskin nişancılarımız etkisiz hale getirdi / 15.05.21
Sabah
00:00:38
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Yeni Çalma Listesi
28
İçişleri Bakanlığı'ndan son dakika genelgesi! 81 il valiliklerine 'şampiyonluk kutlamaları' talimatı... / 15.05.21
Sabah
00:01:23
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Yeni Çalma Listesi
29
Koronavirüs aşısında yeni gelişme! Temmuz’da 20 yaş üstü herkes aşılanmış olacak / 15.05.21
Sabah
00:02:14
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Yeni Çalma Listesi
30
Zeynep sosyal ablukayı kırdı! Boğaziçili Türk genci Netanyahu'yu tuş etti / 15.05.21
Sabah
00:01:14
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Yeni Çalma Listesi
31
Evlat nöbeti tutan ailelerden CHP’li vekile soğuk duş: Biz HDP'den çocuklarımızı isterken, siz onlarla hareket ettiniz... / 14.05.21
Sabah
00:01:58
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Yeni Çalma Listesi
32
Başkan Erdoğan'dan İsrail'e sert tepki! Terör devleti İsrail'e öfkeliyiz... / 14.05.21
Sabah
00:02:03
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Yeni Çalma Listesi
33
FETÖ’ye muvazzaf darbesi! 1.5 senede 2 bin 39 muvazzaf deşifre oldu / 14.05.21
Sabah
00:02:46
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Yeni Çalma Listesi
34
Başkan Erdoğan'dan normalleşme takvimi açıklaması: Haziran ayında önemli ölçüde gevşetilecek... / 14.05.21
Sabah
00:02:50
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Yeni Çalma Listesi
35
Dışişleri Bakanlığı'ndan Gazze açıklaması: İsrail'in orantısız saldırılarının göstergesi / 14.05.21
Sabah
00:01:04
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Yeni Çalma Listesi
36
Sensiz daha kaç bayram geçecek / 14.05.21
Sabah
00:01:39
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Yeni Çalma Listesi
37
Tam kapanma kısıtlamaları bitiyor! İşte adım adım kademeli normalleşme / 14.05.21
Sabah
00:02:09
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Yeni Çalma Listesi
38
Delia ne yaşar ne yaşamaz! Türkiye vatandaşı olmak istedi öldüğünü öğrendi / 14.05.21
Sabah
00:02:06
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Yeni Çalma Listesi
39
Kanal İstanbul'da ilk köprü için tarih netleşiyor / 14.05.21
Sabah
00:01:17
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Yeni Çalma Listesi
40
Bakan Akar'dan Yunanistan'a tepki: Haritaya baksınlar, kim yayılmacı... / 13.05.21
Sabah
00:00:35
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41
Filistin direnişine sansür! Hesaplar askıya alındı, içerikler engellendi / 13.05.21
Sabah
00:02:41
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Yeni Çalma Listesi
42
Son seçim anketinin sonuçları SABAH'ta: İşte Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı'nın oy oranı / 13.05.21
Sabah
00:06:15
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Yeni Çalma Listesi
43
Başkan Erdoğan'dan çok önemli açıklama: Güzel günler bizi bekliyor / 13.05.21
Sabah
00:04:03
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Yeni Çalma Listesi
44
MHP'li isim Ali Babacan'a ateş püskürdü: Bu adama ne denir ki! Sadakatleri başka yere bunu itiraf etti... / 13.05.21
Sabah
00:05:26
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Yeni Çalma Listesi
45
87 yıl sonra Ayasofya Camii’nde Ramazan Bayramı coşkusu / 13.05.21
Sabah
00:02:17
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46
LGS için uzmanlar öğrencileri uyardı: ‘Formül tekrarı yapın deneme sınavı çözün’ / 13.05.21
Sabah
00:01:44
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47
İşgalci israil'e net mesaj! Yüz binden fazla Müslüman Mescid-i Aksa'ya akın etti / 13.05.21
Sabah
00:01:43
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48
Başkan Erdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajı! "Kontrollü normalleşme adımları atıyoruz / 12.05.21
Sabah
00:03:09
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49
Başkan Erdoğan Rusya lideri Putin ile görüştü! Filistin ve Sputnik V konuları ele alındı / 12.05.21
Sabah
00:01:30
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50
Bilim Kurulu üyesi Akın önerdi: Tam kapanma sonrası 'Bölgesel Normalleşme' / 12.05.21
Sabah
00:01:04
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51
Başkan Erdoğan: Siz çocuk öldürmeyi iyi bilirsiniz / 12.05.21
Sabah
00:10:03
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52
Sinovac'tan flaş karar! Coronavirüs aşısı Türkiye'de üretilebilecek / 12.05.21
Sabah
00:00:47
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53
Filistin’in umudu Erdoğan ve Türkiye halkıdır! Filistin’in Ankara Büyükelçisi Dr. Faed Mustafa, Sabah’a konuştu / 12.05.21
Sabah
00:05:30
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54
Acil Kudüs Toplantısı bildirgesi yayınlandı: Terör devleti İsrail huzurun önündeki en büyük engeldir. / 11.05.21
Sabah
00:04:41
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55
İçişleri Bakanlığı'ndan 81 İl Valiliğine yeni genelge! Şehit ailelerine kabristan ziyareti muafiyeti / 11.05.21
Sabah
00:01:51
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56
İstanbul Boğazı'nda faciadan dönüldü! 79 metrelik gemiye acil müdahale... / 11.05.21
Sabah
00:00:45
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57
İçişleri Bakanlığı'ndan Ramazan Bayramı açıklaması / 11.05.21
Sabah
00:04:18
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58
Parsadan Aykut'tan CHP'liler de bıkmış: Bu meczubun... / 11.05.21
Sabah
00:02:37
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59
Şehit Yüzbaşı Salih Sarıoğlu'nun eşi Özge Sarıoğlu: "Babasına layık bir kız yetiştireceğim" / 11.05.21
Sabah
00:02:13
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60
Kritik tahlil sonuçlandı: CHP'li yöneticinin kanında kokain çıktı! / 11.05.21
Sabah
00:02:22
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61
Kripto vurguncusu Bitcoin Fatih'i bulan yaşadı: Faruk Fatih Özer'i bulana 50 bin euro ödül / 11.05.21
Sabah
00:01:23
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62
Meclis’ten İsrail’e ortak kınama / 10.05.21
Sabah
00:03:12
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63
Mescid-i Aksa İmamı bugünü işaret etmişti: İsrail Mescid-i Aksa saldırıları ile neyi amaçlıyor? / 10.05.21
Sabah
00:04:37
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64
Canlı yayında ihanetini itiraf etmişti! Ali Babacan ile ilgili o belge ortaya çıktı! Başkan Erdoğan için ikinci sırada imza vermiş... / 10.05.21
Sabah
00:04:00
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65
Türkiye'den İslam dünyasına Mescid-i Aksa çağrısı: Terör devletine had bildirmenin vaktidir! / 10.05.21
Sabah
00:02:56
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66
Diyanet İşleri Başkanı İsrail'e ateş püskürdü: Ey gözü dönmüş canavarlar helak olacaksınız! / 10.05.21
Sabah
00:02:25
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67
Devletimizin güçlü desteğiyle çocuklarımızı Kandil’den alacağız / 10.05.21
Sabah
00:02:45
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68
PKK'da tepe kadro yok ediliyor: Tam 40 terörist daha... / 10.05.21
Sabah
00:02:11
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Yeni Çalma Listesi
69
Kritik açıklamalar: Bayramdan sonra kademeli normalleşme / 10.05.21
Sabah
00:02:04
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70
İBB'deki at skandalında yeni gelişme! Kayıp atlara kayıt dışı ilaç / 10.05.21
Sabah
00:02:34
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Yeni Çalma Listesi
71
Bank Asya davasında yeni gelişme! Eylülde başlıyor / 10.05.21
Sabah
00:02:10
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Yeni Çalma Listesi
72
Bayramdan sonra Meclis’te yoğun gündem / 10.05.21
Sabah
00:00:52
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73
Bakan Soylu’dan tam kapanma açıklaması: Bayrama yaklaşıyoruz… / 09.05.21
Sabah
00:01:28
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74
Tam kapanma bitince yola çıkacaklarla ilgili kritik uyarı! / 09.05.21
Sabah
00:01:29
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75
FETÖ’nün yargı imamı yakalandı. / 09.05.21
Sabah
00:02:14
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Yeni Çalma Listesi
76
Fatih Sultan Mehmet nasıl öldü? Hastalık mı zehirlenme mi? / 09.05.21
Sabah
00:01:22
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Yeni Çalma Listesi
77
Başkan Erdoğan'dan Avrupa Birliği mesajı / 09.05.21
Sabah
00:01:12
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Yeni Çalma Listesi
78
MSB'den son dakika açıklaması: Teröristler için hiçbir yer güvenli değil / 09.05.21
Sabah
00:00:30
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Yeni Çalma Listesi
79
Aykut Erdoğdu AK Parti raporuna girdi! Dikkat çeken detay / 09.05.21
Sabah
00:01:50
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Yeni Çalma Listesi
80
AK Parti’de yerli aşı seferberliği / 09.05.21
Sabah
00:01:06
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Yeni Çalma Listesi
81
CHP ve Kılıçdaroğlu’nun 10 yıllık avukatı Mustafa Kemal Çiçek: İstifa ederken tüm CHP’liler gerçekleri bilsin istedim / 09.05.21
Sabah
00:01:39
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Yeni Çalma Listesi
82
Başkan Erdoğan'dan çok net 'terörle mücadele' mesajı: Kandil'i çökerteceğiz / 08.05.21
Sabah
00:05:45
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Yeni Çalma Listesi
83
Mescid-i Aksa İmamı A Haber'de duyurdu: İsrail Mescid-i Aksa'yı işgale hazırlanıyor / 08.05.21
Sabah
00:01:59
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Yeni Çalma Listesi
84
İsrail güçleri, Kadir Gecesi'nde Filistinlilere yönelik saldırılarına devam ediyor / 08.05.21
Sabah
00:02:01
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Yeni Çalma Listesi
85
Başkan Erdoğan'dan İsrail'e kınama! Her koşulda Filistinli kardeşlerimizin yanındayız / 08.05.21
Sabah
00:00:29
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Yeni Çalma Listesi
86
Bahçeli'den İsrail'e çok sert Kudüs sert tepkisi / 08.05.21
Sabah
00:01:39
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Yeni Çalma Listesi
87
Harem-i İbrahim Camii saldırısını hatırlattı: Bu kez ciddi tepki verilmez ise Mescid-i Aksa... / 08.05.21
Sabah
00:01:41
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Yeni Çalma Listesi
88
Liyakat bu mu? İBB kadroları CHP’lilerle doluyor / 08.05.21
Sabah
00:02:53
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Yeni Çalma Listesi
89
CHP'li Aykut Erdoğdu'nun yalanı ortaya çıktı! / 08.05.21
Sabah
00:01:57
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Yeni Çalma Listesi
90
Oyuncu Bahadır Ünlü'den yemek beğenmeyen müşteriye tehdit ve hakaret! 4.5 yıla kadar hapsi isteniyor / 08.05.21
Sabah
00:00:46
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Yeni Çalma Listesi
91
Işık evlerinde taciz şoku! ‘Fetullah Gülen’in yeğeni beni taciz etti’ / 07.05.21
Sabah
00:03:38
Çalma Listesine Ekle
Yeni Çalma Listesi
92
Milyonların katıldığı '20 years challenge' akımı için uyarı üstüne uyarı geldi! / 07.05.21
Sabah
00:01:47
Çalma Listesine Ekle
Yeni Çalma Listesi
93
Yerli aşıda mutasyon detayı: Bakan Varank SABAH'a açıkladı / 07.05.21
Sabah
00:04:04
Çalma Listesine Ekle
Yeni Çalma Listesi
94
Başkan Erdoğan: Burası sizin de ülkeniz gelip sahip çıkın / 07.05.21
Sabah
00:03:20
Çalma Listesine Ekle
Yeni Çalma Listesi
95
CHP'li belediyeleri haraca bağlayan Aykut Erdoğdu kirli çarkı itiraf etti / 07.05.21
Sabah
00:04:20
Çalma Listesine Ekle
Yeni Çalma Listesi
96
Whatsapp için süre doldu! 1 hafta sonra... / 07.05.21
Sabah
00:01:27
Çalma Listesine Ekle
Yeni Çalma Listesi
97
CHP'de bir tecavüz skandalı daha! 16 yaşındaki kızın anlattıkları kan dondurdu / 06.05.21
Sabah
00:05:16
Çalma Listesine Ekle
Yeni Çalma Listesi
98
Bakan Çavuşoğlu, aşı sözlerine açıklık getirdi: Başka yerlere çekmenin anlamı yok / 06.05.21
Sabah
00:01:54
Çalma Listesine Ekle
Yeni Çalma Listesi
99
Bakan Elvan, canlı yayında büyüme hedefini açıkladı! / 06.05.21
Sabah
00:06:45
Çalma Listesine Ekle
Yeni Çalma Listesi
100
CHP’den istifa eden avukat Mustafa Kemal Çiçek’ten Kılıçdaroğlu’na zor soru: 650 milyon TL’yi kime verdiniz? / 06.05.21
Sabah
00:02:19
Çalma Listesine Ekle
Yeni Çalma Listesi
101
Gaybubet evlerinin 'maaş' dağıtıcısı çıplak ayaklarla kaçarken yakalandı / 06.05.21
Sabah
00:02:58
Çalma Listesine Ekle
Yeni Çalma Listesi
102
Kovid-19 aşısında flaş açıklama: İkinci dozu yaptıranlar... / 06.05.21
Sabah
00:05:04
Çalma Listesine Ekle
Yeni Çalma Listesi
103
İYİ Partili İlçe Başkanı dolandırıcı 'cinci hoca' çıktı / 06.05.21
Sabah
00:02:02
Çalma Listesine Ekle
Yeni Çalma Listesi
104
9 yıl sonra ‘nafaka yetersiz’ dedi mahkemeye başvurdu / 06.05.21
Sabah
00:01:11
Çalma Listesine Ekle
Yeni Çalma Listesi
105
CHP'li Aykut Erdoğdu CHP'li belediyeleri haraca bağlamış! Yazışmaları ortaya çıktı / 06.05.21
Sabah
00:01:38
Çalma Listesine Ekle
Yeni Çalma Listesi
106
Darbelerin izleri tamamen silinecek / 06.05.21
Sabah
00:01:59
Çalma Listesine Ekle
Yeni Çalma Listesi
107
Dağdaki teröriste ‘teslim ol’ kartları atıldı / 06.05.21
Sabah
00:01:17
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Yeni Çalma Listesi
108
MİT'teki bilişim casusuna 30 yıl hapis! Karlov suikasti tanığının talimatlarını yerine getirmiş / 05.05.21
Sabah
00:04:11
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Yeni Çalma Listesi
109
CHP'li Aykut Erdoğdu'ya suç duyurusu / 05.05.21
Sabah
00:03:44
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Yeni Çalma Listesi
110
CHP'de istifa depremi! Gaye Usluer, Muharrem İnce'nin partisine mi katılacak? / 05.05.21
Sabah
00:04:22
Çalma Listesine Ekle
Yeni Çalma Listesi
111
İBB'deki makam aracından yasak aşk çıktı / 05.05.21
Sabah
00:02:26
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Yeni Çalma Listesi
112
Son dakika haberleri: Firari mi rehine mi? Kripto para vurgununda düğümü çözecek görüşme / 05.05.21
Sabah
00:01:41
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Yeni Çalma Listesi
113
Bill Gates ile eşi Melinda Gates boşanıyor! / 05.05.21
Sabah
00:01:29
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Yeni Çalma Listesi
114
İçişleri Bakanlığı Market genelgesinde kritik detaylar: Sigara ve hafta sonu... / 05.05.21
Sabah
00:03:01
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115
YKS öncesi netleri artırmanın 8 yolu / 05.05.21
Sabah
00:02:31
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Yeni Çalma Listesi
116
Sevgi emek ister! Sadettin Saran'ın eski eşi Emek Külür yeni bir aşka yelken açtı... / 05.05.21
Sabah
00:00:20
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117
Mehmetçik, girilemez denilen yerde! / 05.05.21
Sabah
00:01:42
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118
15 Mayıs'ta ne olacak? WhatsApp gizlilik sözleşmesi ile ilgili çarpıcı '120 gün' detayı... / 04.05.21
Sabah
00:06:15
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119
Pınar Gültekin’in aile avukatından flaş adım! Reddi hakim itirazına bir itiraz daha / 04.05.21
Sabah
00:03:28
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120
Bahçeli duyurdu: 100 maddelik yeni anayasa metnini tamamladık... / 04.05.21
Sabah
00:06:38
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121
Alparslan Kuytul gözaltına alındı! İçişleri'nden açıklama geldi... / 04.05.21
Sabah
00:02:44
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122
Tam kapanma sonuç verdi, vakalar geriliyor! Kademe kademe açılma böyle olacak / 04.05.21
Sabah
00:02:45
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123
Milli Savunma Bakanı Akar'dan Pençe Harekatı açıklaması: Bütün mağaralara inlere girildi... / 04.05.21
Sabah
00:06:22
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124
FETÖ’nün sözde kahramanı yakalandı! "Bu bir savaş, her şey mübah" diyerek HDP'ye oy istemiş / 04.05.21
Sabah
00:03:36
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125
Kripto vurgunda son dakika | Thodex skandalında mafya şüphesi! / 04.05.21
Sabah
00:02:40
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126
PKK’ya 1 ayda 31 çizik / 04.05.21
Sabah
00:01:46
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127
İçişleri Bakanlığı'ndan tam kapanma ile merak edilen sorulara yeni yanıtlar... / 04.05.21
Sabah
00:03:51
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128
Bakan Koca'dan flaş açıklama: Yazın başlıyoruz / 04.05.21
Sabah
00:02:24
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129
CHP'li Aykut Erdoğdu 'KAÇAK'tan vazgeçemiyor! İkinci skandal / 04.05.21
Sabah
00:03:25
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130
İBB'den kalpleri acıtan itiraf! 224 at öldü / 03.05.21
Sabah
00:02:44
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131
Fahrettin Altun'dan Selahattin Demirtaş'a çok sert tepki: Aklı sıra tehdit ediyor / 03.05.21
Sabah
00:01:47
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132
Trol savcı Özcan Muhammed Gündüz mesajları mesaide atmış! Duruşması o tarihe ertelendi / 03.05.21
Sabah
00:02:48
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133
Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş: Ahtapotun kolları bir bir kesiliyor / 03.05.21
Sabah
00:02:28
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134
Eski savcının foyası böyle ortaya çıktı! Otopark görevlisinin dikkati yakalattı! Hapsi isteniyor... / 03.05.21
Sabah
00:02:48
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135
İçişleri Bakanlığı açıkladı: 66 bin 161 kişiye işlem uygulandı / 03.05.21
Sabah
00:02:13
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136
Bakan Koca'dan cevap geldi, CHP'li Tuncay Özkan'ın ölüm raporu iddiası da yalan çıktı / 03.05.21
Sabah
00:03:09
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137
Pençe-Yıldırım'da PKK'ya şok! İnlerine girilen hainler kabusu yaşıyor / 03.05.21
Sabah
00:02:01
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138
CHP'li Didim Belediyesi'nde al gülüm ver gülüm ihale / 03.05.21
Sabah
00:01:55
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139
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’ndan görülmemiş pişkinlik / 03.05.21
Sabah
00:01:36
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140
Son kareyle ağlatan mesaj: Cennette bir fazlayız bu gece / 28.04.21
Sabah
00:02:52
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141
Kaçacak yer yok / 28.04.21
Sabah
00:01:48
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142
Tam kapanmada camiler açık olacak mı? Cuma namazı kılınacak mı? Diyanet İşleri Başkanı açıkladı... / 28.04.21
Sabah
00:02:27
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143
Halk Ekmek’e bayilik tepkisi! “İçkilerin arasından ramazan pidesi alıyoruz” / 28.04.21
Sabah
00:01:28
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144
Seyahat kısıtlaması öncesi biletler tükendi, trafik kilitlendi! İçişleri duyurdu: O saatlere istisna... / 28.04.21
Sabah
00:02:20
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145
Gezi Parkı davasında flaş gelişme: Kavala dosyasıyla birleşecek / 28.04.21
Sabah
00:02:54
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146
İzmir'deki deprem soruşturmasında flaş gelişme! Ön rapor açıklandı... / 28.04.21
Sabah
00:02:27
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147
Yunan TV kanalında Türk SİHA korkusu! 'Türk silahları kafamızı karıştırıyor' / 28.04.21
Sabah
00:02:02
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148
Yenikapı-Kirazlı metrosunda korkunç manzara! Mesafe bir yana nefes alacak yer yok... / 28.04.21
Sabah
00:00:32
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149
Başbakanlık ofisini basan grubun beraat kararı bozuldu / 28.04.21
Sabah
00:01:55
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150
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bu sözlerle duyurdu! / 28.04.21
Sabah
00:01:38
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151
Mesajlar çözüldü ihanet ortaya çıktı / 28.04.21
Sabah
00:01:31
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152
HSK'dan tam kapanma kararı: Acil işler dışında ertelenecek... / 27.04.21
Sabah
00:02:28
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153
Thodex soruşturmasında Başsavcılıktan flaş itiraz / 27.04.21
Sabah
00:00:33
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Yeni Çalma Listesi
154
CHP'li eski vekil Mehmet Sevigen'den bomba açıklamalar: Muhalefet partilerinin kırmızı çizgisi kalmamıştır / 27.04.21
Sabah
00:03:12
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155
Şehit diplomat eşinin sessiz çığlığı! Biden'a tepki / 27.04.21
Sabah
00:02:43
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156
MHP lideri Devlet Bahçeli'den HDP'ye sessiz kalan CHP ve İYİ Parti'ye: Batsın sizin ittifakınız / 27.04.21
Sabah
00:06:31
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157
Casusluk soruşturmasında flaş gelişme: Türkiye'nin önemli projelerini yabancılara sızdırmışlardı... / 27.04.21
Sabah
00:02:58
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158
Tüm kamu çalışanlarını ilgilendiriyor: 17 günlük tam kapanma süreci ile ilgili detaylar belli oldu... / 27.04.21
Sabah
00:05:10
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159
Demirtaş ve birçok HDP'linin 6-8 ekim yargılaması başladı! Mahkemede provokasyon / 27.04.21
Sabah
00:04:10
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160
Mağdur edebiyatı yapan İBB'nin bir yalanı daha çürütüldü / 26.04.21
Sabah
00:02:58
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161
Başkan Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından ulusa seslendi! Yeme içme sektörü nasıl çalışacak? / 26.04.21
Sabah
00:03:02
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162
Başkan Erdoğan tek tek saydı! İşte tam kapanma ile faaliyetlerine ara verecek işletmeler / 26.04.21
Sabah
00:02:36
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163
Milli Eğitim Bakanlığı açıkladı! Tüm okullar için flaş uzaktan eğitim kararı / 26.04.21
Sabah
00:01:31
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164
Son Dakika Haberi! Başkan Erdoğan'dan 'Özel Hastane' uyarısı: Yoğun bakım ve aşı hizmetleri için ücret talep edilemez / 26.04.21
Sabah
00:02:19
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165
Seyahat kısıtlamasında ceza yememek için ne yapılmalı? İşte detaylar... / 26.04.21
Sabah
00:01:58
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166
Başkan Erdoğan’dan Kabine Toplantısı sonrası Joe Biden’a ‘1915 Olayları’ tepkisi / 26.04.21
Sabah
00:06:31
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167
THY'den kısıtlama sürecinde uçuşu olan vatandaşlara önemli duyuru! THY bilet iptali olacak mı? / 26.04.21
Sabah
00:01:07
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168
CHP ve İYİ Parti HDP'nin skandal 'soykırım' bildirisine neden sessiz? MHP'li Erkan Akçay'dan sert sözler / 26.04.21
Sabah
00:01:42
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169
Ermeni soykırımı iftirasıyla ilgili tarihi diyalog! Sabah.com.tr arşivleri açtı: ABD'li General kabul etmek zorunda kalmıştı... / 26.04.21
Sabah
00:04:43
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170
Buca Belediyesi’nde çok çarpıcı yolsuzluk iddiaları! / 26.04.21
Sabah
00:05:29
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171
Fahrettin Altun'dan Biden'ın soykırım iftirasına tepki: Talihsiz ve hadsiz açıklamayı reddediyoruz / 26.04.21
Sabah
00:00:47
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172
Mehmet Semih duygularını SABAH’a anlattı: Rüyalarım gerçek oldu / 26.04.21
Sabah
00:02:10
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173
FETÖ’ye dev operasyon! 62 il ve KKTC'de 532 gözaltı kararı / 26.04.21
Sabah
00:01:36
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174
12 bin kilometreden geldi milyonluk hırsızlık yaptı / 26.04.21
Sabah
00:01:11
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175
TBMM'de önemli mesai! Joe Biden'ın sözde Ermeni soykırımı iftirasına karşı gazi meclisten 'Milli' hamle / 26.04.21
Sabah
00:04:11
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176
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Biden'ın sözde soykırımı tanımasına tepki / 26.04.21
Sabah
00:02:50
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177
Kabine toplantısı kritik gündemle gerçekleşiyor: 3 hafta tam kapanma! İşte il il masadaki yeni risk ve renk haritası / 26.04.21
Sabah
00:01:54
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178
Adalet Bakanlığı: Biden'ın sözlerinin hukuki karşılığı yok / 26.04.21
Sabah
00:06:42
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179
THODEX vurgununda yeni gelişme! 61 şüpheli adliyeye sevk edildi / 26.04.21
Sabah
00:01:36
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180
PKK’nın istihbarat kampı yerle bir / 26.04.21
Sabah
00:02:27
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181
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir’den Aksungur SİHA açıklaması: Hedefi başarıyla vurdu! / 25.04.21
Sabah
00:00:31
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182
Birlikte yaşama kültürünün unutulmasına izin veremeyiz / 25.04.21
Sabah
00:01:45
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183
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan çağrı: Hep birlikte destek olalım... / 25.04.21
Sabah
00:00:53
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184
Son dakika haberleri: Ermeni çetelerinin Kars'ta yaptığı katliama ilişkin çarpıcı detaylar / 25.04.21
Sabah
00:02:37
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185
Kabine Toplantısı yarın yapılacak! Tam kapanma olacak mı? Başkan Erdoğan açıklama yapacak... / 25.04.21
Sabah
00:02:22
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186
THODEX vurgununda yeni gelişme: O isim de yakalandı... / 25.04.21
Sabah
00:01:39
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187
MSB duyurdu: Yerle bir edildi! / 25.04.21
Sabah
00:01:14
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188
Türkiye’nin ilk kadın taarruz helikopter pilotu Özge Karabulut: Atak uzvum gibi oldu / 25.04.21
Sabah
00:08:34
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189
Bebek katili PKK’nın utancıyla yüzleşin / 25.04.21
Sabah
00:01:52
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190
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten '1915 Olayları' açıklaması: Bizi suçlayanlar defalarca mahkum olurdu / 25.04.21
Sabah
00:00:44
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191
Thodex ile Vebitcoin'den sonra GoldexCo.in'e de erişilemiyor! Kripto para borsasında şok sürüyor... / 24.04.21
Sabah
00:02:05
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192
Biden 1915 Olayları için 'Soykırım' dedi; CHP'den ses çıkmadı! / 24.04.21
Sabah
00:01:45
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193
MHP Lideri Devlet Bahçeli'den Biden'ın skandal sözlerine tepki / 24.04.21
Sabah
00:05:08
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194
ABD Başkanı Biden'ın 1915 Olayları'na yönelik skandal açıklamasına Dışişleri'nden sert tepki / 24.04.21
Sabah
00:03:03
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195
Başkan Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi / 24.04.21
Sabah
00:00:13
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196
Türk Yahudi Toplumu'ndan Başkan Erdoğan'a destek: 'Ortak Tarih Komisyonu' fikrine katılıyoruz / 24.04.21
Sabah
00:01:29
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197
HDP'den sonra Boğaziçi provokatörleri de 'Soykırım' dedi! / 24.04.21
Sabah
00:04:35
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198
Başkan Erdoğan'dan Metina operasyonu ile ilgili ilk açıklama! / 24.04.21
Sabah
00:03:29
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199
Türk askeri Metina'da! Kara harekatı başladı, özel kuvvetler bölgede! Kandil, Zap, Avaşin ve Basyan da ateş altında... / 24.04.21
Sabah
00:01:13
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200
Teröristlerin telsiz konuşmaları deşifre oldu: Her yerde asker var, her yerden ateş açıyorlar... / 24.04.21
Sabah
00:02:23
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201
MİT ve TSK'dan nokta operasyon! Kırmızı listedeki Dalokay Şanlı isimli terörist öldürüldü... / 24.04.21
Sabah
00:02:26
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202
Devlet Arşivleri Başkanı Prof. Dr. Uğur Ünal'dan önemli açıklama: "14 yılda Ermenistan'dan 5 araştırmacı geldi" / 24.04.21
Sabah
00:04:53
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203
Başsavcılıktan flaş Thodex açıklaması! / 24.04.21
Sabah
00:02:31
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204
Dışişleri Bakanlığı'ndan 1915 olaylarıyla ilgili çarpıcı açıklama: 'Unutmadık ve unutmayacağız' / 24.04.21
Sabah
00:00:42
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205
Önce Thodex sonra Vebitcoin! 4 kişi gözaltında / 24.04.21
Sabah
00:02:51
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206
Bu açıklama Ermenistan'dan değil HDP'den! Sözde soykırım ile ilgili skandal bildiri! Alçak ifadeler... / 24.04.21
Sabah
00:06:14
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207
İşte adım adım darbe imalı bildiri! Başlığı '1 Numaralı Köstebek' bulmuş... / 24.04.21
Sabah
00:04:52
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208
CHP yöneticileri, belediye şirketlerine çöreklendi! Ballı koltukları kaptılar / 24.04.21
Sabah
00:02:24
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209
Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Birol Çetin: Soykırım yalanının arkasındaki oyuncuları biliyoruz / 24.04.21
Sabah
00:05:46
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210
FETÖ’ye kurmay darbesi! Adil Öksüz’ün yeğeni 32 kurmayı deşifre etti / 24.04.21
Sabah
00:02:35
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211
Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü'ne hakaret! Valilik'ten tepki geldi... / 23.04.21
Sabah
00:02:58
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212
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Thodex açıklaması / 23.04.21
Sabah
00:02:49
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213
'128 milyar dolar' yalanının kaynağı bu isimler mi? Hulki Cevizoğlu CHP'ye servis edildiğini açıklamıştı... / 23.04.21
Sabah
00:03:38
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214
Son dakika haberleri: 'Bunu söylemek kehanet değil' diyerek uyardı! İstanbul'da 7 büyüklüğünde deprem ve tsunami... / 23.04.21
Sabah
00:02:44
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215
Arzu Sabancı Günaydın'a konuştu! Evinin bahçesinden yaptığı ‘Evde Kal’ çağrısı olay oldu / 23.04.21
Sabah
00:02:48
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216
Son Dakika Magazin Haberleri: Lenfoma tedavisi gören genç oyuncu Arif Güloğlu’ndan haber var! Cenan Adıgüzel açıkladı! / 23.04.21
Sabah
00:01:51
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217
23 Nisan kutlanıyor! Meclis ve Anıtkabir'de tören... / 23.04.21
Sabah
00:03:15
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218
Thodex'te son dakika... THODEX CEO'su Faruk Fatih Özer'in ağabeyi konuştu: Kardeşim bizi de vurup gitti... / 23.04.21
Sabah
00:04:02
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219
Yerli koronavirüs aşısında Faz-3 için tarih belli oldu! Yaygın aşılamaya geçilecek... / 23.04.21
Sabah
00:01:37
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Yeni Çalma Listesi
220
51 il daha büyükşehir oluyor! Detaylar belli oldu: Önemli adımlar atılacak... / 23.04.21
Sabah
00:01:33
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Yeni Çalma Listesi
221
CHP’li Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'den mobbing! 21 yıllık bando şefini çim yolmaya gönderdiler / 23.04.21
Sabah
00:02:36
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222
Thodex'te neler yaşandı? Cumhuriyet tarihinin en büyük vurgunu / 23.04.21
Sabah
00:04:38
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223
CHP'nin İstanbul Sözleşmesi çarpıtmasına çok sert yanıt: Bunlar arlanmaz yalancıdır / 22.04.21
Sabah
00:00:57
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224
Bakan Soylu, 'Bütün veriler bize şunu söylemektedir' diyerek uyardı: Deprem çok uzakta değil! / 22.04.21
Sabah
00:05:09
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225
Oyuncu Ragıp Savaş ve eşinden Müge Anlı'ya sürpriz ziyaret! Müge Anlı ile Tatlı Sert yayınında Ragıp Savaş ve eşi duygulandırdı... / 22.04.21
Sabah
00:00:56
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Yeni Çalma Listesi
226
HDP’li Tuma Çelik’in tecavüz davasında yeni gelişme! Beraat kararına başsavcılık itiraz etti / 22.04.21
Sabah
00:02:10
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227
İlkbahar-Yaz operasyonları başladı! Strateji belli oldu: Ara-Bul-Yok et... / 22.04.21
Sabah
00:01:54
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228
Thodex kurucusu ve CEO'su Faruk Fatih Özer'in son fotoğrafı ortaya çıktı! / 22.04.21
Sabah
00:00:41
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229
Türk bilim insanlarından önemli buluş: Başka bir ilaç koronavirüse... / 22.04.21
Sabah
00:02:22
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7 ilde kesin korunacak alanlar ilan edildi / 22.04.21
Sabah
00:01:46
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231
104 amiralin darbe çağrışımlı bildirisinde ikinci dalga! İfade için Ankara'ya geldiler / 22.04.21
Sabah
00:00:32
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232
CHP'de asansör skandalı yüzünden personel kalp krizi geçirip vefat etti / 22.04.21
Sabah
00:02:04
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Türkiye'ye flaş uyarı: İstanbul 45 dereceyi görecek / 22.04.21
Sabah
00:03:48
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Senaryo peşinde koşan eğitimli cahiller! / 22.04.21
Sabah
00:06:06
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235
Yoğun bakımdan üzen koronavirüs haberi: Tablo değişti, 16 - 28 yaş arası gençler... / 22.04.21
Sabah
00:06:18
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236
RTÜK'ten CHP'li Engin Altay'ın Başkan Erdoğan'ı hedef alan sözlerine inceleme / 21.04.21
Sabah
00:00:51
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237
Eski Devlet Bakanı CHP'li Mehmet Sevigen: Allah akıl fikir değil vicdan versin / 21.04.21
Sabah
00:01:41
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238
Küstah sözler sonrası Başsavcılık harekete geçti! CHP'li Engin Altay'a suç duyurusu / 21.04.21
Sabah
00:03:00
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239
Yeni bakanlar Mehmet Muş, Derya Yanık ve Vedat Bilgin Meclis'te yemin etti / 21.04.21
Sabah
00:01:07
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240
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan okul sınavları açıklaması! Yüz yüze sınavlar iptal mi, ertelenecek mi? / 21.04.21
Sabah
00:05:16
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241
Şantaj davasında ikinci raunt! “Şantaj yaptı şahidim” / 21.04.21
Sabah
00:05:29
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242
Başkan Erdoğan'ndan 128 milyar dolar çarpıtmasına çok sert tepki: Baştan sona yalan ve cehalet dolu... / 21.04.21
Sabah
00:06:20
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243
Yerel seçimler için 51 bütünşehir reformu! Yerel yönetim düzenlemesinden flaş detaylar / 21.04.21
Sabah
00:02:37
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244
Başkan Erdoğan: CHP’nin yalanlarının peşinden koşmayalım / 21.04.21
Sabah
00:02:16
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245
Yine CHP belediyesi yine çöplük kabusu! Bilecik'te vatandaş isyan etti / 21.04.21
Sabah
00:02:41
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246
Kabine değişikliği gerçekleşti! İşte yeni bakanlar ve kabinedeki revizyon / 21.04.21
Sabah
00:06:28
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247
Bayramda "tam kapanma olacak mı?" Başhekimlerden önemli açıklama / 21.04.21
Sabah
00:06:38
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248
İçişleri Bakanlığı'ndan TESUD açıklaması: Görevden uzaklaştırıldılar / 20.04.21
Sabah
00:01:17
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249
İstanbul'da kaçak inşaat krizi! CHP'li belediyeler topu birbirine attı, vatandaş canından bezdi... / 20.04.21
Sabah
00:04:08
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250
Muğla'da boksör sevgilisi tarafından katledilmişti! Zeynep Şenpınar’ın katilinin cezası belli oldu / 20.04.21
Sabah
00:02:18
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251
CHP'li Kaftacıoğlu'dan ahlaksız paylaşım! Hiçbir kutsalı kalmadı / 20.04.21
Sabah
00:03:32
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252
Milyonlarca çalışanı ilgilendiren haber: Yıllık izin süreleri... / 20.04.21
Sabah
00:02:08
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253
MASON mahrem yapılanmasından Kılıçdaroğlu’nun eski danışmanı Fatih Gürsul çıktı / 20.04.21
Sabah
00:01:40
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254
Ankara polisinden 'arsa avcısı' operasyonu :106 gözaltı / 20.04.21
Sabah
00:00:22
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255
FETÖ imamı Erkan Karaarslan belediyelerden hortumlayıp sevgilisine yedirmiş / 20.04.21
Sabah
00:02:30
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256
Tam kapanmadan kurtaracak son dakika gelişmesi: Geri dönüş başladı! / 20.04.21
Sabah
00:02:54
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257
PKK'da panik: Yolcu uçaklarından bile saklanır olduk! / 20.04.21
Sabah
00:02:14
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258
Rus televizyonunda skandal propaganda: Bayraktar TB-2 dengelerini bozdu / 19.04.21
Sabah
00:04:15
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Erol Mütercimler'in cezası açıklandı! TV ekranlarında İmam Hatiplilere hakaret etmişti / 19.04.21
Sabah
00:02:20
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260
Sağlık Bakanlığı açıkladı! Türkiye'de koronavirüs aşısı 20 milyonu aştı / 19.04.21
Sabah
00:02:17
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261
Koronavirüs aşısında müthiş nokta, tam kapanma gündeminde kritik hafta / 19.04.21
Sabah
00:06:13
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262
Mahrem imamlar denetime FETÖ’cü müfettişi gönderdi / 19.04.21
Sabah
00:02:38
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263
CHP'li Şişli Belediyesi'nden HDP'ye araç kıyağı / 19.04.21
Sabah
00:01:47
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264
İşte Türkiye’nin SİHA gücü / 19.04.21
Sabah
00:04:09
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265
Adil Karaismailoğlu Sabah’a konuştu: İki konser iki heykel yaparak yatmadık, çalıştık / 19.04.21
Sabah
00:06:00
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266
İşte algı mühendislerini utandıracak Kanal İstanbul raporu / 19.04.21
Sabah
00:03:56
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267
Yerel yönetim reformunda sona gelindi! İşte madde madde reform paketi / 19.04.21
Sabah
00:01:24
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268
Mahkeme Yargıtay'ı görmezden geldi; Ardışık ankesör aramasına beraat! / 18.04.21
Sabah
00:02:06
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269
Yerli aşı gönüllüsü Bakan Varank açıkladı: Yan etki... / 18.04.21
Sabah
00:01:50
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270
ABD geri adım atmıştı: İngiltere'den son dakika Donbass hamlesi... / 18.04.21
Sabah
00:02:18
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271
CHP'de yeni skandal! Her şey 'Bana abi deme' mesajıyla başlamıştı! / 18.04.21
Sabah
00:03:16
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272
CHP '128 milyar dolar kayboldu' yalanında gülünç duruma düştü / 18.04.21
Sabah
00:06:07
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273
CHP’li Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan köprüyü görünce şapka çıkardı / 18.04.21
Sabah
00:03:19
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274
Tugay Komutanlığı’nda tuhaf sorgulama / 18.04.21
Sabah
00:04:19
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Öykü Karayel ve Can Bonomo bebeklerine kavuştu! İşte Öykü Karayel ve Can Bonomo'nun oğlunun adı... / 17.04.21
Sabah
00:00:51
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Koronavirüsten hastaneye gitti, kafa travmasından öldü / 17.04.21
Sabah
00:02:24
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277
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'Açık söylüyorum' diyerek uyardı: Böyle bir yetkim var, acımam... / 17.04.21
Sabah
00:02:18
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Hadise'den yanıt geldi: 'Hesabını soracağım, kimse benim namusumu lekeleyemez' / 17.04.21
Sabah
00:01:29
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279
Göksu rakamları açıkladı! İmamoğlu İBB'yi 27 yıl sonra borç alamayacak duruma getirdi / 17.04.21
Sabah
00:01:26
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280
Başkan Erdoğan: Her türlü alçaklığa imza attılar... / 17.04.21
Sabah
00:03:45
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281
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan EBA ve uzaktan eğitim açıklaması! 'İmkanları seferber ettik' / 17.04.21
Sabah
00:02:28
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282
Turgut Özal'ın kabri başında tören! Başkan Erdoğan Kur'an okudu... / 17.04.21
Sabah
00:01:00
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283
Meteoroloji Uzmanı Hüseyin Toros sabah.com.tr'ye duyurdu: Gökten gübre yağıyor, hayırlı olsun... / 17.04.21
Sabah
00:02:47
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284
Akdeniz Üniversitesi’nden müjdeli haber! Koronavirüse karşı ilaç ve aşı geliştirildi! / 17.04.21
Sabah
00:03:43
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285
'Kayıp Rezerv' yalanını CHP kendisi de çökertti İlhan Kesici: 128 milyar dolar kaybolmaz... / 17.04.21
Sabah
00:01:47
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Saadet Apartmanı skandalı! CHP'li belediye 'korkmayın, bir şey olmaz' dedi! Komşuları kurtardı... / 17.04.21
Sabah
00:04:05
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Şehit Selçuk Paker'in annesi oğlunun mezarının karşısına taşındı! 'Şehidime sözüm var' / 17.04.21
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00:05:25
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Montrö Bildirisi açıklamasında ikinci dalga! “Montröyü araç olarak kullandık” mesajı atılan tümamiral ifadeye çağrıldı / 16.04.21
Sabah
00:03:10
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Ataşehir Belediyesi'ndeki yolsuzluk iddiaları ayyuka çıkmıştı! İstanbul Valiliği harekete geçti / 16.04.21
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