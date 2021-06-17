Fetullahçı Terör Örgütü’nün 15 Temmuz’dan önce ve sonrasında MİT Başkanı Hakan Fidan’a yönelik zehirleme ve suikast gibi eylemler planladığı ortaya çıktı. Bu planlar yaptıkları internet tabanlı kripto yazışmalarla deşifre oldu. 7 Şubat MİT kumpasıyla ilgili hazırlanan gerekçeli karara göre, uygun zemin bulamayan örgüt taktik değiştirerek şeytani bir plan hazırladı. MİT’teki örgüt mensupları tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aleyhinde sahte filigranlı, kurgu MİT raporu hazırlatarak dezenformasyon amacıyla sızdırılması planladı. Örgüt bu yolla MİT Başkanlık makamında değişikliğe gidilmesini amaçladı.