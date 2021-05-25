Hibe desteği ödemeleri başvuruları e-Devlet ekranı üzerinden alınmaya başlandı. Ticaret Bakanlığı'nın açıklamasına göre, 3 bin TL ve 5 bin TL hibe desteği ödemesi başvuruları 23 Haziran'a kadar devam edecek ve T.C kimlik numarası son hanesine göre yapılacak. Bu noktada, 3000 TL ve 5000 TL hibe desteği başvurusu nasıl yapılır, şartları neler ve kimlere verilecek sorularına yanıt aranmaya başlandı. Esnaf destek paketi detayları Resmi Gazete'de açıklanmış ve hibe desteği NACE kodları da bakanlık tarafından açıklanmıştı. Peki, 3 bin TL ve 5 bin TL hibe desteği başvurusu nasıl yapılır, ne zaman hesaplara yatacak, nasıl alınır ve şartları neler? İşte, e-Devlet hibe desteği başvuru ekranı 2021 ve detayları