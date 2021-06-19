Edinilen son dakika bilgisine göre, İstanbul'da şiddetli bir deprem oldu. İstanbul'da meydana gelen deprem, saat 15.07'de gerçekleşti ve şehrin her iki yakasından da hissedildi. İstanbul'da meydana gelen depreme ilişkin AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden son dakika notu geçildi. AFAD, depremin merkez üssünün İstanbul Kartal olduğunu bildirirken şiddetini 3.9 olarak duyurdu. Kandilli Rasathanesi ise depremin merkez üssünün Sultanbeyli olduğunu ve şiddetinin 4.2 olduğunu açıkladı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve İçişleri Bakanı Yardımcısı İsmail Çataklı, Kartal'da gerçekleşen depremin ardından bir açıklama yaptı ve herhangi bir olumsuz ihbarın gelmediğini kaydetti.