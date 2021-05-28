Cumhuriyet tarihinin her döneminde tartışma konusu olan, 28 Şubat kararlarının gerekçelerine konu yapılan, Menderes’ten Erbakan’a kadar birçok liderin gerçekleştirmeye çalıştığı ama başaramadığı Taksim Camii bugün Cuma namazı ile birlikte açılıyor. Taksim Camii hayalinin 1950’li yıllarda kurulmaya başlandığını söylenilse de tarihçiler bu projenin 1860’lı yılara kadar dayandığının altını çiziyor. Taksim Camii’nin 150 yılı aşan bu anlamlı öyküsünü tarihçi Prof. Süleyman Kızıltoprak, eski Kültür Bakanı İsmail Kahraman ve eski Beyoğlu Belediye Başkanı Nusret Bayraktar’dan dinledik