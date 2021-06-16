Suriye’nin kuzeyini işgal eden YPG saflarından kaçan Bahoz kod adlı Azat Yüksel Şanlıurfa’nın Suruç İlçesinde teslim oldu. Terörist ABD’nin kendilerine verdiği sözde yardım silahlarından 1 M-16 tüfek, 1 tabanca ile bu silahlara ait çok sayıda mermiyi de beraberinde getirdi. Teröristin üzerinden çıkan hafıza kartında ise terör örgütünün TSK’nın sınır ötesi harekâtlarında Mehmetçiğe karşı kullandığı Katyuşa füzesinin nasıl kullanılacağına dair bilgiler, rüzgâr, derece, enlem ve boylam ölçümlerini içeren bir kroki de çıktı. Tutuklanan terörist hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı.