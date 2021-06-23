MHP Beşiktaş İlçe Başkanlığı binası üzerinde bulunan 'rant' pankartı, gece yarısı operasyonuyla söküldü. SABAH'ın "400 milyon liralık rant vekaleti" başlıklı haberini konu alan afiş, belediye ekiplerince indirildi. "Rüşvetçi CHP belediyesi, iş birlikçisi İBB" yazılı afişin İBB ekipleri tarafından vinç yardımıyla kaldırıldığı öğrenildi. Pankart sökme işlemini değerlendiren MHP Beşiktaş İlçe Başkanı Metin Kılıç, "Sabah partiye geldiğimizde pankartın olmadığını gördük. Kurallara riayet ederek astığımız afiş gece yarısı kaldırıldı. Biz doğru bildiğimizden şaşmayacağız. Önümüzdeki günlerde şehir meydanında daha etkili bir protesto yapacağız. "çıkışında bulundu.