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Torunlarına 30 bin mektup / 11.06.21
Gündem
785 Bölüm | 36:05:56
Sabah.com.tr'de yer alan gündem haberlerinin tüm podcastleri...
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01
Torunlarına 30 bin mektup / 11.06.21
Sabah
00:01:08
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02
Neşe Nur Akkaya'nın ifadesine SABAH ulaştı! Başörtümü açtı, yüzüme vurdu, gözlerim karardı / 11.06.21
Sabah
00:02:30
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03
HDP kapanıyor mu? İşte karar tarihi / 11.06.21
Sabah
00:01:27
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04
İYİ Partililere ikna kampı! HDP ile ilişkiye alıştırma turları / 11.06.21
Sabah
00:01:10
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05
CHP'li Başkan Ahmet Deniz Atabay'ın tecavüz skandalında ikinci perde / 11.06.21
Sabah
00:01:50
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06
Maltepe’de katledilen kadın akademisyen soruşturmasında flaş! / 10.06.21
Sabah
00:00:36
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07
CHP'deki taciz skandalında gerekçeli karar çıktı! Genç kadını saçlarından tutup yerlerde sürüklemiş... / 10.06.21
Sabah
00:02:46
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08
HDP'ye kapatma davasında son dakika! 451 HDP'li için siyasi yasak istemi / 10.06.21
Sabah
00:05:02
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09
Vekaletle kesilecek kurban ücretleri belli oldu! Diyanet İşleri Başkanı duyurdu... / 10.06.21
Sabah
00:01:22
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10
Didim tecavüz soruşturmasında yeni gelişme! Didim tecavüz soruşturması sil baştan! / 10.06.21
Sabah
00:00:56
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11
Adalet Bakanı Gül resmen duyurdu: O meslek için Hukuk mezunu olma şartı geliyor... / 10.06.21
Sabah
00:01:18
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12
Aşılanan kişi sayısı 32 milyonu geçti! / 10.06.21
Sabah
00:00:18
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13
Deniz salyasında (Müsilaj) Bomba etkisi! / 10.06.21
Sabah
00:03:36
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14
Lokman Aylar: HDP davası AYM’nin namus borcudur / 10.06.21
Sabah
00:01:47
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15
Haliç de gidici! İBB'nin ihmali felakete davetiye çıkardı / 10.06.21
Sabah
00:01:57
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Yeni Çalma Listesi
16
Gerekirse Anayasa’yı bile değiştiririz / 10.06.21
Sabah
00:00:50
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Yeni Çalma Listesi
17
Terör örgütü PKK köşeye sıkıştı! Berdenazi Kampı’nı kuşattılar / 10.06.21
Sabah
00:00:43
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18
İzmir depreminde öldüren ihmal / 10.06.21
Sabah
00:01:09
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Yeni Çalma Listesi
19
Neşe Nur Akkaya'nın saldırıya uğraması tepkilere neden oldu! Utanç verici insanlık suçu / 10.06.21
Sabah
00:00:43
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20
Ankara'da sağanak sele döndü! Yollar sular altında kaldı, araçlar sürüklendi... / 09.06.21
Sabah
00:01:58
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21
Serdar Atasoy iddianamesi kabul edildi! Eski tuğgeneral Atasoy’un 32,5 yıl hapsi istendi / 09.06.21
Sabah
00:04:57
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22
AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe madde madde paylaştı! İşte İBB'nin Deniz Salyası'ndaki ihmalleri / 09.06.21
Sabah
00:04:02
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23
Türkiye Bilim Kurulu ve Kabine toplantısı kararlarını bekliyor! Pazar günü kısıtlaması kalkacak mı? / 09.06.21
Sabah
00:00:45
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24
Müsilaja karşı bakteri hamlesi! Uzman isimden dikkat çeken sözler / 09.06.21
Sabah
00:01:04
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Yeni Çalma Listesi
25
Başkan Erdoğan'da Hayvan Hakları Yasası talimatı! / 09.06.21
Sabah
00:00:57
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Yeni Çalma Listesi
26
CHP'li Bakırköy Belediyesi onay verdi! Deprem toplanma alanları satılıyor / 09.06.21
Sabah
00:01:59
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Yeni Çalma Listesi
27
15 Temmuz gazisi Mehmet İmir başsavcı oldu! FETÖ ile mücadeleye devam edeceğiz / 09.06.21
Sabah
00:02:11
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Yeni Çalma Listesi
28
Aşı olmayanlar için Ağustos'ta yeni önlemler gündemde / 08.06.21
Sabah
00:02:25
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Yeni Çalma Listesi
29
Başsavcılık'tan Thodex açıklaması: O haberler gerçeği yansıtmıyor / 08.06.21
Sabah
00:01:33
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30
Arıtma tesislerini engelleyen İmamoğlu’na müsilaj tepkisi: Yapraklar seni alkışlıyor da aşağıda da balıklar ölüyor... / 08.06.21
Sabah
00:06:12
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Yeni Çalma Listesi
31
İzmir depremiyle ilgili 29 şüpheli hakkında dava / 08.06.21
Sabah
00:02:08
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Yeni Çalma Listesi
32
Hüseyin Kurtoğlu Paşa'ya kumpas kuran hakim gaybubet evinde yakalandı! / 08.06.21
Sabah
00:03:43
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Yeni Çalma Listesi
33
HDP'ye yeni kapatma davasında Raportör görevlendirildi / 08.06.21
Sabah
00:01:57
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Yeni Çalma Listesi
34
Devlet Bahçeli'den HDP'ye kapatma davası açıklaması: Bu kanlı sayfa artık kapatılmalıdır / 08.06.21
Sabah
00:06:29
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Yeni Çalma Listesi
35
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan son dakika Biontech mesajı: Bugün başladı / 08.06.21
Sabah
00:00:27
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Yeni Çalma Listesi
36
İstanbul Üniversitesi'nin müsilaj araştırmasında dikkat çeken detay: Bu canlıyı o zaman görmemiştik / 08.06.21
Sabah
00:02:22
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Yeni Çalma Listesi
37
Bitcoinde son dakika haberi: Bir sözü düşüşü hızlandırdı: Bitcoin dibi gördü / 08.06.21
Sabah
00:02:02
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Yeni Çalma Listesi
38
PKK'ya darbe üstüne darbe! Terör elebaşları mesajı aldı... / 08.06.21
Sabah
00:01:09
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Yeni Çalma Listesi
39
Thodex soruşturmasında peş peşe sıcak gelişmeler: 16 milyonluk haciz / 08.06.21
Sabah
00:04:27
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Yeni Çalma Listesi
40
Türkiye'ye çeyrek asırlık müjde: Konutlarımızın 25 yıllık gazı hazır / 08.06.21
Sabah
00:06:12
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Yeni Çalma Listesi
41
Serdar muhtarın emanetini eşi devraldı / 08.06.21
Sabah
00:01:25
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Yeni Çalma Listesi
42
Türkiye'nin gündemine oturmuştu! Taksim'deki ‘Çarşaf’ tacizine istenilen ceza belli oldu / 07.06.21
Sabah
00:02:02
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Yeni Çalma Listesi
43
TİP'li Ahmet Şık'tan skandal sözler: “Türkiye devleti katildir, devleti yıkmak gerek!” / 07.06.21
Sabah
00:05:21
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Yeni Çalma Listesi
44
Sağlık çalışanlarına üçüncü doz koronavirüs aşısı yapılacak! / 07.06.21
Sabah
00:01:42
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Yeni Çalma Listesi
45
FETÖ’nün mahrem yapılanması deşifre oldu: Şifahane detayı.. / 07.06.21
Sabah
00:02:59
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Yeni Çalma Listesi
46
Hayvan hakları yasası tamam: Tarihi düzenlemeler geliyor / 07.06.21
Sabah
00:01:37
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Yeni Çalma Listesi
47
Beklenen test Türkiye’de / 07.06.21
Sabah
00:02:11
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Yeni Çalma Listesi
48
Ortaokul ve lise öğrencileri yüz yüze eğitime başladı / 07.06.21
Sabah
00:00:47
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Yeni Çalma Listesi
49
Uzmanlar sınav sorularını değerlendirdi! LGS sonuçlarında sıralamayı hangi sorular belirleyecek? / 07.06.21
Sabah
00:01:26
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50
Son dakika haberleri: FETO'nun yeğeni Selahaddin Gülen kritik isimleri verdi / 07.06.21
Sabah
00:01:17
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51
Koronavirüste son dakika haberi: Aşıda talep 4 katına çıktı / 07.06.21
Sabah
00:02:47
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52
Müsilaj seferberliği: Deniz salyası böyle bitirilecek / 07.06.21
Sabah
00:00:50
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53
222 örgüt üyesinin adını verdi / 07.06.21
Sabah
00:01:17
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Yeni Çalma Listesi
54
Uzlaşılan her dosyaya bir fidan / 07.06.21
Sabah
00:01:27
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55
Bakan Kurum'dan müsilaj açıklaması: Marmara'mızı, Boğaz'ımızı kaderine terk etmeyeceğiz / 06.06.21
Sabah
00:01:09
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56
CHP’li belediyenin mobbingi öldürüyordu! Sinir krizi geçirdi intihara kalkıştı / 06.06.21
Sabah
00:01:04
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57
Başkan Erdoğan'dan 15 gün içinde 6 kritik toplantı / 06.06.21
Sabah
00:00:45
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58
1 milyon 200 bin öğrenci LGS için ter dökecek / 06.06.21
Sabah
00:01:02
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59
Mustafa Uzun: ‘Ambulansa taşıdığım yaralı oğlummuş’ / 06.06.21
Sabah
00:03:17
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60
İki korumasıyla birlikte öldürüldü / 06.06.21
Sabah
00:02:04
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61
7 Haziran seçimi sonrası Ahmet Davutoğlu ve ekibi neyi kutladı? Tepki yağıyor: 'İhanet edersem yüzüme tükürün demişti...' / 05.06.21
Sabah
00:03:17
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62
Başkan Erdoğan: Talimatı verdim bu müsilaj belasından denizlerimizi kurtaracağız / 05.06.21
Sabah
00:03:46
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63
Bakan Akar 'Ordubozanlar' diyerek ateş püskürdü: Engelleyemeyeceksiniz, gölgeleyemeyeceksiniz... / 05.06.21
Sabah
00:01:21
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64
Koronavirüste yeni normalleşme adımları için kritik tarih belli oldu! / 05.06.21
Sabah
00:01:02
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Yeni Çalma Listesi
65
CHP'li isimden HDP ile adaylık itirafı: "El altından belirlenebilir" / 05.06.21
Sabah
00:02:48
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Yeni Çalma Listesi
66
Tabiata yapılan kötü muamele ağırıma gidiyor / 05.06.21
Sabah
00:01:29
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Yeni Çalma Listesi
67
31 bin sanatçıya 250 milyon lira destek vereceğiz / 05.06.21
Sabah
00:02:41
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Yeni Çalma Listesi
68
Futbolda Şike Kumpası davasında karar! Hidayet Karaca'ya 1406 yıl hapis... / 04.06.21
Sabah
00:04:20
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Yeni Çalma Listesi
69
Mahmur'a operasyon geliyor! Çarpıcı açıklama: Tezgah 1994'te kuruldu! Emir verilsin yeter... / 04.06.21
Sabah
00:02:57
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Yeni Çalma Listesi
70
DHKP/C'ye üst düzey darbe! İşte Türkiye Sorumlusu ve Memur Sorumlusu için istenen ceza... / 04.06.21
Sabah
00:01:24
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Yeni Çalma Listesi
71
Marmara Denizi'ndeki müsilaj için harekete geçildi / 04.06.21
Sabah
00:01:10
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Yeni Çalma Listesi
72
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan flaş yüz yüze eğitim ve telafi eğitimi açıklaması / 04.06.21
Sabah
00:01:12
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Yeni Çalma Listesi
73
FETÖ elebaşının yeğeni Selahaddin Gülen’e dokunan yanmış / 04.06.21
Sabah
00:02:02
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Yeni Çalma Listesi
74
İSKİ'den CHP'li müdüre özel hizmet! Milletin parasını kendi arsası için kullanıyor / 04.06.21
Sabah
00:02:17
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Yeni Çalma Listesi
75
Başkan Erdoğan duyurmuştu: Müjdenin adı AMASRA / 04.06.21
Sabah
00:02:16
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Yeni Çalma Listesi
76
Telafi eğitimi için tüm Türkiye seferber oldu / 04.06.21
Sabah
00:02:21
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77
Karayılan'dan Pençe itirafı: Karşımızda 'Nereye gidersem orayı alırım" diyen bir devlet var / 03.06.21
Sabah
00:01:10
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Yeni Çalma Listesi
78
Ali Babacan ve Abdullah Gül skandalında yeni şok: Bir itiraf daha! / 03.06.21
Sabah
00:03:20
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Yeni Çalma Listesi
79
FETÖ'nün suikast timine nitelikli yağmadan da ceza yağdı / 03.06.21
Sabah
00:00:34
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Yeni Çalma Listesi
80
Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan deniz salyası açıklaması: Acil eylem planı hazırlıyoruz / 03.06.21
Sabah
00:01:56
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Yeni Çalma Listesi
81
Başkan Erdoğan en kısa sürede hazırlanacak demişti! 4. Yargı Paketi'nin detayları belli oldu / 03.06.21
Sabah
00:01:48
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Yeni Çalma Listesi
82
Çalışma tamam: İşte yeni seçim yasasında yapılacak değişiklikler / 03.06.21
Sabah
00:01:36
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Yeni Çalma Listesi
83
Uzun Mehmet Camisi’nin açılışını Başkan Erdoğan yapacak / 03.06.21
Sabah
00:01:22
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Yeni Çalma Listesi
84
Koronavirüste flaş 4. dalga uyarısı! Yeni varyantlar yeni kapanmaları getirebilir... / 03.06.21
Sabah
00:01:15
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Yeni Çalma Listesi
85
PKK oğlunu dağa kaçırmıştı! Necibe anneden 5 TL’yle vicdan dersi / 03.06.21
Sabah
00:01:29
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Yeni Çalma Listesi
86
İBB'nin satın aldığı atlar bile bile ölüme yürümüş! / 03.06.21
Sabah
00:01:34
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Yeni Çalma Listesi
87
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan flaş açıklama: Öğrenci velileri dikkat! / 03.06.21
Sabah
00:02:17
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Yeni Çalma Listesi
88
Başkan Erdoğan'ın yayınında dikkat çeken ayrıntı: Arkasında duran saat... / 02.06.21
Sabah
00:00:25
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Yeni Çalma Listesi
89
CHP'li isimden Meral Akşener'e zehir zemberek sözler: Kod adı Asena! Bir seferlik sineye çekiyoruz... / 02.06.21
Sabah
00:01:19
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Yeni Çalma Listesi
90
Kırıkkale çiftçisine 2.7 Milyon TL’lik proje desteği / 02.06.21
Sabah
00:01:06
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Yeni Çalma Listesi
91
NASA’nın yıldızı bir Türk kadın / 02.06.21
Sabah
00:00:54
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Yeni Çalma Listesi
92
Yerel Yönetimler Yasası değişiyor: 7 kritik düzenleme / 02.06.21
Sabah
00:01:43
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Yeni Çalma Listesi
93
İmamoğlu pervasızlığına isyan: Bu bizim ölmemiz demek / 02.06.21
Sabah
00:03:20
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Yeni Çalma Listesi
94
Sabrın için teşekkürler Türkiyem! şükürler olsun / 02.06.21
Sabah
00:01:06
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Yeni Çalma Listesi
95
Ruslar 21 Haziran'da geliyor / 02.06.21
Sabah
00:03:20
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Yeni Çalma Listesi
96
Başkan Erdoğan'dan kademeli normalleşmede yeni adımlarla ilgili ipucu / 02.06.21
Sabah
00:01:47
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Yeni Çalma Listesi
97
Devlet Bahçeli'den 'erken seçim' açıklaması: Kılıçdaroğlu'nun zorlaması kimlerin siparişidir? / 01.06.21
Sabah
00:02:10
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Yeni Çalma Listesi
98
Kafe-restoranlar açıldı, kısıtlama bir güne indi / 01.06.21
Sabah
00:06:54
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Yeni Çalma Listesi
99
LGS'ye girecek öğrencilere kritik uyarı / 01.06.21
Sabah
00:02:33
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Yeni Çalma Listesi
100
Öğrenci veli ve öğretmenler dikkat! MEB'in yüz yüze eğitim kararında dikkat çeken detay / 01.06.21
Sabah
00:01:17
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Yeni Çalma Listesi
101
MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay: Zillet-mafya ittifakı hainleri aklama peşinde / 01.06.21
Sabah
00:02:26
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Yeni Çalma Listesi
102
İşte Türkiye'nin yeni normali! / 01.06.21
Sabah
00:01:00
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Yeni Çalma Listesi
103
Kafe ve restoranlar açıldı mı? Başkan Erdoğan Kabine Toplantısı'nın ardından açıkladı! / 31.05.21
Sabah
00:02:25
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Yeni Çalma Listesi
104
Kabine Toplantısı kararları açıklandı! İşte madde madde kademeli normalleşme / 31.05.21
Sabah
00:06:30
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Yeni Çalma Listesi
105
FETÖ'ye sınırdışı operasyonu! FETÖ üyesi Selahaddin Gülen MİT operasyonuyla yakalandı / 31.05.21
Sabah
00:02:10
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Yeni Çalma Listesi
106
Türkiye'ye kumpasa suçüstü! / 31.05.21
Sabah
00:04:22
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Yeni Çalma Listesi
107
Koronavirüs normalleşme sürecinde kritik karar: Her hafta 5 milyon! / 31.05.21
Sabah
00:01:38
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Yeni Çalma Listesi
108
Kalp, vicdan ve akıl ile 18 yıl / 31.05.21
Sabah
00:02:39
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Yeni Çalma Listesi
109
Türkiye Kabine toplantısı kararları ve Başkan Erdoğan'ın açıklamalarına kilitlendi / 31.05.21
Sabah
00:04:12
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Yeni Çalma Listesi
110
Kafe ve restoranları umutlandıran gelişme: Yeme içme yerleri açılıyor mu? / 31.05.21
Sabah
00:01:26
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Yeni Çalma Listesi
111
Başkan Erdoğan hikayesini dinlemişti! O fotoğrafın hikayesine SABAH ulaştı / 31.05.21
Sabah
00:05:11
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Yeni Çalma Listesi
112
İşte Türkiye'nin 1 Haziran sonrası yeni normalleşme planı: Gözler Kabine toplantısı kararlarında... / 30.05.21
Sabah
00:01:37
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Yeni Çalma Listesi
113
Devlet Bahçeli'den 'İstanbul'un Fethi' mesajı: Zulüm 1453’de başladı diyenlerin soyu bozuk, sütü lekelidir / 29.05.21
Sabah
00:05:14
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Yeni Çalma Listesi
114
Covid-19’a karşı, 7 farklı yerli aşı / 29.05.21
Sabah
00:03:33
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115
Başkan Erdoğan'dan Kanal İstanbul açıklaması: Haziran sonunda temelini atıyoruz / 29.05.21
Sabah
00:06:27
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Yeni Çalma Listesi
116
Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı adayı olur mu? Eski CHP'liden zehir zemberek sözler: Ölümü gösterip sıtmaya razı edecek... / 29.05.21
Sabah
00:01:32
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Yeni Çalma Listesi
117
Diyanet'ten Kovid aşısı fetvası / 29.05.21
Sabah
00:02:08
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Yeni Çalma Listesi
118
Bilim Kurulu üyesi açıkladı! İşte maskeleri indireceğimiz tarih / 29.05.21
Sabah
00:01:03
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Yeni Çalma Listesi
119
CHP’li başkanın oğlu silah kaçakçısı çıktı / 29.05.21
Sabah
00:01:00
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120
FETÖ’cülerin 'hijyen' evlerine baskın / 29.05.21
Sabah
00:01:40
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121
10 maddede doğru okul tercihi / 29.05.21
Sabah
00:04:35
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122
Tarihi günde Taksim Camii açıldı! Başkan Erdoğan: 150 yıllık hayalimize kavuştuk / 28.05.21
Sabah
00:05:46
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123
AK Parti'nin Seçim Yasası taslağı hazır! Seçim barajı yüzde 5'e düşürelecek / 28.05.21
Sabah
00:01:53
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124
Yasin Börü davasında son dakika haberi: 20 sanık için ağırlaştırılmış müebbet / 28.05.21
Sabah
00:01:38
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125
Adil Öksüz'ü saklayanlar için istenen ceza belli oldu / 28.05.21
Sabah
00:02:03
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126
Yerli VLP aşısı ile ilgili flaş açıklama: Yakında başlıyor... / 28.05.21
Sabah
00:01:26
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127
KPSS başvuruları başladı: KPSS kılavuzu yayınlandı... 2021 KPSS başvurusu nasıl yapılır ve sınav ücreti ne kadar? / 28.05.21
Sabah
00:03:52
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128
Hamile eşini otoyolda unuttu / 28.05.21
Sabah
00:00:23
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129
İBB'den hayali konserde milyonluk vurgun! / 28.05.21
Sabah
00:02:31
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130
Teröre pençe darbesi! 16 hain listeden eksildi / 28.05.21
Sabah
00:01:16
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131
İstanbul’un 160 yıllık hayali Taksim Camii / 28.05.21
Sabah
00:01:40
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132
CHP'li vekilin hukukçu olmayan kızı hukuk işleri müdürü olmuş! / 28.05.21
Sabah
00:01:05
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133
Yerli aşıdan haber var: Daha fazla insan, 3. faz ve 30 merkez... / 27.05.21
Sabah
00:01:39
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Yeni Çalma Listesi
134
Zekeriya Öz’ün kasası olduğu iddia edilen ismin yakınlarından gazetecilere tehdit! / 27.05.21
Sabah
00:02:27
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135
Bakan Koca açıkladı! Aşılamada yeni dönem bugün başladı / 27.05.21
Sabah
00:02:54
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Yeni Çalma Listesi
136
Başkan Erdoğan'dan CHP'ye: Yalan ve iftirada vites yükselttiler / 27.05.21
Sabah
00:06:49
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137
Bir aşı için daha anlaşma sağlandı! Türkiye'de üretilecek... / 27.05.21
Sabah
00:01:28
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Yeni Çalma Listesi
138
Darbe imalı bildiride flaş gelişme: O amiraller ifade verecek / 27.05.21
Sabah
00:03:05
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Yeni Çalma Listesi
139
Başkan Erdoğan'dan kritik açıklama, önemli detaylar: Tanıyoruz... / 27.05.21
Sabah
00:05:33
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Yeni Çalma Listesi
140
Ayşe Topçu: Bu park bizim ciğerimiz / 27.05.21
Sabah
00:01:51
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Yeni Çalma Listesi
141
Prof. Dr. Emine Gürsoy Naskali : 27 Mayıs’ın başaktörü İnönü’dür / 27.05.21
Sabah
00:01:40
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Yeni Çalma Listesi
142
Bakan Koca'dan çok önemli açıklama: 5 gün sonra başlıyor / 27.05.21
Sabah
00:01:19
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Yeni Çalma Listesi
143
27 Mayıs dehşetini Çankaya Köşkü’nde yaşadım / 27.05.21
Sabah
00:01:40
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Yeni Çalma Listesi
144
Maide Töremiş Diyarbakır Anneleri ile evlat nöbeti tutacak / 27.05.21
Sabah
00:01:12
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Yeni Çalma Listesi
145
ABD'de Başkan Erdoğan’ı hedef alan billboardlar hakkında fezleke düzenlendi / 26.05.21
Sabah
00:02:25
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Yeni Çalma Listesi
146
Başkan Erdoğan'dan çok net mesaj: İçişleri Bakanımızın yanındayız, hedef Türkiye... / 26.05.21
Sabah
00:06:40
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Yeni Çalma Listesi
147
Diyarbakır kırsalında hava destekli narko-terör operasyonu başlatıldı / 26.05.21
Sabah
00:00:54
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Yeni Çalma Listesi
148
Terör örgütü PKK/YPG'de mide bulandıran gerçekler! Önce tecavüz sonra ölüm... / 26.05.21
Sabah
00:06:17
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Yeni Çalma Listesi
149
Hemşire Ayşenur Yiğit 5 aydır odasına hapsolan hastasını güneşe çıkardı / 26.05.21
Sabah
00:01:16
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Yeni Çalma Listesi
150
Başkan Erdoğan'dan yatırım zirvesi: 20 dev şirketin CEO'su ile görüşecek / 26.05.21
Sabah
00:00:52
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Yeni Çalma Listesi
151
Hava ısındı tatil sezonu açıldı kaçan kaçana! / 26.05.21
Sabah
00:00:36
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Yeni Çalma Listesi
152
Nafaka davasında Necla Nazır tanık oldu / 26.05.21
Sabah
00:00:21
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Yeni Çalma Listesi
153
İYİ Parti’nin iftiracısı Engin Dürü sonunda gerçeği anlattı / 26.05.21
Sabah
00:00:37
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Yeni Çalma Listesi
154
İmamoğlu'nu protestoda yerlerde sürüklenmişti: Ayşe Topçu'nun oğlundan flaş açıklama... / 26.05.21
Sabah
00:01:42
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Yeni Çalma Listesi
155
PKK'lı terörist Ramazan Aslan hendeklerden kaçtı SİHA’dan kaçamadı / 26.05.21
Sabah
00:01:21
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Yeni Çalma Listesi
156
Mahrem yapılanmaya bir darbe daha: 54 gözaltı / 26.05.21
Sabah
00:00:49
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Yeni Çalma Listesi
157
Ramiz el-Mısri'nin üç yılda yaptığı evi İşgalci İsrail saniyeler içinde yerle bir ettiler / 26.05.21
Sabah
00:03:00
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Yeni Çalma Listesi
158
Ünlülerin hocası Salih Memişoğlu öldürülmüştü! İstenen ceza belli oldu / 25.05.21
Sabah
00:05:37
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Yeni Çalma Listesi
159
Vatandaşlardan Ekrem İmamoğlu'na büyük tepki! / 25.05.21
Sabah
00:01:44
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Yeni Çalma Listesi
160
Başkan Erdoğan: Karşımızdaki mesele İslam korkusu değil İslam düşmanlığıdır / 25.05.21
Sabah
00:00:05
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Yeni Çalma Listesi
161
Hibe desteği başvuru ekranı açıldı! 3 bin TL ve 5 bin TL hibe desteği başvurusu nasıl yapılır, şartları nedir ve kimlere verilecek? / 25.05.21
Sabah
00:01:33
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162
MHP Genel Başkanı Bahçeli'den son dakika açıklaması: Kirli bir tezgah kurdular... / 25.05.21
Sabah
00:01:30
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Yeni Çalma Listesi
163
Denizkurdu 2021 başladı! Ege ve Akdeniz'de en kapsamlı tatbikat / 25.05.21
Sabah
00:01:40
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Yeni Çalma Listesi
164
Kayseri şehidini uğurladı / 25.05.21
Sabah
00:00:35
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Yeni Çalma Listesi
165
CHP'de paralar hizmet yerine bakın neye gidiyor! / 25.05.21
Sabah
00:03:48
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Yeni Çalma Listesi
166
Coronavirüste normalleşme için 2 kritik tarih! Yeni sistem gündemde: Sinema, konser, tiyatro... / 25.05.21
Sabah
00:02:53
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Yeni Çalma Listesi
167
Gündem: Yeni seçim kanunu! İşte yeni seçim barajı ve kurallar / 25.05.21
Sabah
00:01:12
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Yeni Çalma Listesi
168
BioNTech’te 2. doz aşılama 12 hafta sonra / 25.05.21
Sabah
00:01:17
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Yeni Çalma Listesi
169
PKK’dan insanlık dışı vahşet / 25.05.21
Sabah
00:01:52
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Yeni Çalma Listesi
170
Türkiye geneli uyuşturucu operasyonu! Çok sayıda gözaltı / 25.05.21
Sabah
00:02:45
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Yeni Çalma Listesi
171
MİT ve TSK'dan Duhok'ta ortak operasyon! 2'si üst düzey 4 terörist etkisiz / 24.05.21
Sabah
00:01:44
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Yeni Çalma Listesi
172
Thodex soruşturmasında yeni gelişme! / 24.05.21
Sabah
00:01:04
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173
DEAŞ'ın bombacısı ile ilgili şok detaylar! ABD'nin de aradığı teröristi Türkiye yakaladı... / 24.05.21
Sabah
00:01:50
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Yeni Çalma Listesi
174
PKK'nın istihbaratçısı tek tek itiraf etti! 350 kişilik terör ağı deşifre edildi / 24.05.21
Sabah
00:01:08
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Yeni Çalma Listesi
175
MHP kumpasının yargıcı Oktay Acu ankesörden çıktı / 24.05.21
Sabah
00:02:00
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Yeni Çalma Listesi
176
Türkiye İnterpol’ün suçla mücadele üssü oldu / 24.05.21
Sabah
00:04:03
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Yeni Çalma Listesi
177
Başkan Erdoğan ve AK Parti'den demokrasi şehitlerine vefa / 24.05.21
Sabah
00:00:58
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Yeni Çalma Listesi
178
Twitter’da binlerce kişi "#ErdoğanlaBirlikteyiz" dedi / 23.05.21
Sabah
00:06:30
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Yeni Çalma Listesi
179
Ekrem İmamoğlu'na tepki: Yüzen tenis kortuna para var hastane yoluna yok! / 23.05.21
Sabah
00:01:30
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Yeni Çalma Listesi
180
Yerli aşıda antikor müjdesi / 23.05.21
Sabah
00:01:00
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Yeni Çalma Listesi
181
İBB’nin hukuksuz uygulaması belgelendi / 23.05.21
Sabah
00:01:30
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Yeni Çalma Listesi
182
CHP’li belediyelerde tam gaz satış / 23.05.21
Sabah
00:01:53
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Yeni Çalma Listesi
183
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan aşı açıklaması: Nüfusumuzun 3 katından fazla! / 22.05.21
Sabah
00:02:01
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184
İletişim Başkanı Fahrettin Altun paylaştı! İşte Başkan Erdoğan'ın makam aracını kullandığı o anlar / 22.05.21
Sabah
00:00:52
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Yeni Çalma Listesi
185
Hadi Özışık ve Süleyman Özışık'ın adreslerinde arama! Telefon ve bilgisayarlarına el konuldu... / 22.05.21
Sabah
00:00:59
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Yeni Çalma Listesi
186
Gara şehidinin babasından HDP'ye bakanlık tepkisi! Oğlunun fotoğrafını gösterdi: İşte bu yüzden verilmesin... / 22.05.21
Sabah
00:03:11
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Yeni Çalma Listesi
187
Diyarbakır'da 217 milyon dolarlık dev operasyon! Parayı 'Bitcoin' yapmışlar / 22.05.21
Sabah
00:02:32
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Yeni Çalma Listesi
188
Çöküşte olan PKK'dan yeni taktik! 'Maket uçak' saldırılarında Suriye detayı / 22.05.21
Sabah
00:02:29
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Yeni Çalma Listesi
189
SABAH Haber Koordinatörü Kenan Kıran canlı yayında duyurdu! Musab Turan Yenibosna'da FETÖ'cülerle neden toplantı yaptı? / 22.05.21
Sabah
00:03:42
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Yeni Çalma Listesi
190
MEB'den öğrencileri ve velileri rahatlatacak açıklama! Farklı şehir imkanı / 22.05.21
Sabah
00:01:30
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Yeni Çalma Listesi
191
Provokasyona imza atmıştı! Musab Turan'ın FETÖ bağlantısı deşifre oldu / 22.05.21
Sabah
00:01:26
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Yeni Çalma Listesi
192
Terör örgütü FETÖ'ye 3 koldan darbe / 22.05.21
Sabah
00:01:42
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Yeni Çalma Listesi
193
Başkan Erdoğan'ın adına hatıra ormanı kuruldu! Kuzey Marmara Otoyolu'na tam 4.7 milyon ağaç dikildi... / 21.05.21
Sabah
00:00:57
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Yeni Çalma Listesi
194
Gezi Parkı davasında son dakika gelişmesi! Kavala’nın tutukluluğuna devam kararı çıktı / 21.05.21
Sabah
00:03:21
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195
Başkan Erdoğan'dan Kuzey Marmara Otoyolu açılışında çok önemli açıklamalar / 21.05.21
Sabah
00:06:00
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196
İsrail, Mescid-i Aksa’daki cemaate saldırdı / 21.05.21
Sabah
00:01:57
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197
Canan Kaftancıoğlu’nun yargılanmasına başlandı! Zorla getirme emri düzenlenecek / 21.05.21
Sabah
00:01:46
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198
PKK'daki şoku teröristbaşı Cemil Bayık itiraf etti / 21.05.21
Sabah
00:01:31
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199
Emniyet'ten suç örgütlerine dev operasyon! "Sahil Rüzgarı Operasyonu" başlatıldı / 21.05.21
Sabah
00:01:11
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200
Vatanımızı her daim ayakta tutacağız / 21.05.21
Sabah
00:01:31
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201
Koronavirüsle mücadelede tam rahatlama geliyor! İşte tarih... / 21.05.21
Sabah
00:05:15
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202
Kuzey Marmara'da gurur günü / 21.05.21
Sabah
00:01:18
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Yeni Çalma Listesi
203
CHP’li Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin'in skandalları bitmiyor / 21.05.21
Sabah
00:01:34
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204
CHP’li yönetici Umut Karagöz'e 15 yıl taciz cezası / 21.05.21
Sabah
00:01:50
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205
Hulusi Akar'dan flaş açıklama: Kandil'in ışıkları söndü / 20.05.21
Sabah
00:01:01
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Yeni Çalma Listesi
206
Man adası davasında karar çıktı! Kılıçdaroğlu 142 bin lira tazminat ödeyecek! / 20.05.21
Sabah
00:01:32
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207
SABAH HSK aday listesine ulaştı! İşte HSK için TBMM tarafından aday gösterilen 21 isim / 20.05.21
Sabah
00:01:01
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Yeni Çalma Listesi
208
Başkan Erdoğan'dan Meral Akşener'e manevi tazminat davası! Netanyahu benzetmesi tepki çekmişti / 20.05.21
Sabah
00:02:43
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Yeni Çalma Listesi
209
Cumhur İttifakı ile Millet İttifakı anlaştı! Kritik toplantı bugün... / 20.05.21
Sabah
00:01:18
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210
Thodex vurgununda çember daralıyor! / 20.05.21
Sabah
00:01:59
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211
Operasyonla yakalanan TKP/ML'li teröristlerin hedefi AK Parti binasıymış / 20.05.21
Sabah
00:00:18
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Yeni Çalma Listesi
212
Bilim Kurulu toplanıyor! BionTech'in Ceo'su Uğur Şahin de katılacak... / 20.05.21
Sabah
00:01:06
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Yeni Çalma Listesi
213
Cumhuriyet Yazarlarının avukatı FETÖ borsası organizatörü çıkmıştı! Detaylar belli oldu / 20.05.21
Sabah
00:02:50
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Yeni Çalma Listesi
214
FETÖ finansöri İpek ailesine ceza yağdı / 20.05.21
Sabah
00:01:30
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Yeni Çalma Listesi
215
PKK'lı terörist Abdulsittar Özer mağarada 3 örgüt üyesini infaz etmiş / 20.05.21
Sabah
00:01:46
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Yeni Çalma Listesi
216
Bu aşıları yaptırana Avrupa kapıları açık / 20.05.21
Sabah
00:01:02
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Yeni Çalma Listesi
217
PKK'nın Diyarbakır'daki hain saldırıda dikkat çeken Kanada detayı! / 20.05.21
Sabah
00:03:31
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Yeni Çalma Listesi
218
Yüz yüze eğitimde son dakika haberi: Hedef eylül ayı / 20.05.21
Sabah
00:01:42
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Yeni Çalma Listesi
219
Büyük ayıp / 20.05.21
Sabah
00:02:50
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Yeni Çalma Listesi
220
Son Dakika Haberi: Başkan Erdoğan çağrı yapmıştı! Tüm yurtta İstiklal Marşı coşkusu / 19.05.21
Sabah
00:02:29
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221
Son Dakika Haberi... Başkan Erdoğan'dan Netanyahu benzetmesine tepki: Filistin'in haritadaki yerini bilmeyecek kadar zavallıdır / 19.05.21
Sabah
00:06:17
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Yeni Çalma Listesi
222
Başkan Erdoğan Diyarbakırlı gencin isteğini kırmadı! Hemen talimatı verdi / 19.05.21
Sabah
00:01:40
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Yeni Çalma Listesi
223
Başkan Erdoğan 19 Mayıs'ta Külliye'de gençlerle buluştu... ABD'ye net mesaj: Zulme alkış mı tutayım? / 19.05.21
Sabah
00:03:36
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Yeni Çalma Listesi
224
PYD'den HDP'ye Kobani maili! Katliam talimatı HDP'li ismin bilgisayarından çıktı! / 19.05.21
Sabah
00:05:23
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Yeni Çalma Listesi
225
ABD Sözcüsünün iftirasına Türk Yahudi Toplumundan tepki / 19.05.21
Sabah
00:00:43
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Yeni Çalma Listesi
226
Dışişleri Bakanlığı: ABD'nin Başkan Erdoğan'la ilgili ithamlarını reddediyoruz / 19.05.21
Sabah
00:00:39
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Yeni Çalma Listesi
227
En anlamlı 19 Mayıs, Manastır Askeri İdadisi'nde / 19.05.21
Sabah
00:02:50
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Yeni Çalma Listesi
228
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten ABD'ye sert tepki / 19.05.21
Sabah
00:02:05
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Yeni Çalma Listesi
229
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan 19 Mayıs mesajı! 2023 hedefine işaret etti / 19.05.21
Sabah
00:02:32
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230
Heybeliada'daki kaçak iskele durduruldu / 19.05.21
Sabah
00:01:51
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Yeni Çalma Listesi
231
84 milyondan İstiklal Marşı / 19.05.21
Sabah
00:01:50
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Yeni Çalma Listesi
232
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı! Toplumsal bağışıklık Temmuz’da sağlanır / 19.05.21
Sabah
00:01:19
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233
AK Parti'den Başkan Erdoğan'a çirkin ifadeler kullanan Akşener'e tepki / 18.05.21
Sabah
00:03:00
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Yeni Çalma Listesi
234
Mustafa Destici'den Millet İttifakı'na çok sert sözler: Bunlar Öcalan'ı Ankara'da baş köşeye oturturlar... / 18.05.21
Sabah
00:03:29
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Yeni Çalma Listesi
235
Bakan Fahrettin Koca duyurdu: Yüreklere su serpecek müjde! / 18.05.21
Sabah
00:01:10
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236
Kobani azmettiricileri 37 masum can için hesap verecek! Kobani olaylarını ateşleyen 108 sanık hakim karşısında / 18.05.21
Sabah
00:02:38
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237
MHP lideri Bahçeli'den önemli açıklamalar / 18.05.21
Sabah
00:04:28
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238
İsrail'den alçak saldırılara pişkin savunma! Medya merkezini bu nedenle vurmuş... / 18.05.21
Sabah
00:02:17
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239
Gara katili Sofi Nurettin öldürüldü, PKK karıştı: Sahiplerini tehdit ettiler! / 18.05.21
Sabah
00:02:41
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240
Kimler hibe alabilecek? Başkan Erdoğan'ın açıkladığı hibe programı kapsamı belli oldu / 18.05.21
Sabah
00:02:09
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"CHP terörü iktidara taşımak istiyor" / 18.05.21
Sabah
00:03:34
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Dikkat! Normalleşme başladı: İstanbul geri döndü / 18.05.21
Sabah
00:01:21
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Firari FETÖ'cü Zekeriya Öz’ün kasasından aileye sus payı / 18.05.21
Sabah
00:02:49
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Normalleşmede kafe ve restoranlara Avrupa modeli / 18.05.21
Sabah
00:02:56
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Koronavirüs normalleşme sürecinde yeni kritik eşik "Yüzde 50" / 18.05.21
Sabah
00:03:15
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246
Bakan Hulusi Akar: 1 Ocak'tan itibaren 1070 terörist etkisiz hale getirildi / 17.05.21
Sabah
00:00:48
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247
CHP'li Dursun Çiçek'in "HDP'ye Bakanlık" itirafına MHP'den tepki: CHP terörü iktidara taşımak istiyor / 17.05.21
Sabah
00:02:04
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248
Memleket Partisi kuruldu! Muharrem İnce'nin A takımı belli oldu / 17.05.21
Sabah
00:03:18
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249
İzmir'de hayrete düşüren görüntü: Kanalizasyon suları denize akıyor / 17.05.21
Sabah
00:03:05
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Başkan Erdoğan'dan Papa'ya Filistin çağrısı / 17.05.21
Sabah
00:01:09
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251
AK Partili Ömer Çelik'ten BM'nin anlamsız çağrısına tepki: Çocuk katilleri ve öldürülenlere eşit çağrı yapıyorlar / 17.05.21
Sabah
00:00:36
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252
Başkan Erdoğan'dan SABAH'a çok özel Filistin ve KKTC açıklamaları: Dış politikada yeni sayfa mı açılıyor? / 17.05.21
Sabah
00:03:59
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253
Beşiktaş'ın yıldızı Aboubakar'dan sözleşme iddialarına cevap! 'Menajerim ile konuşmaları...' / 17.05.21
Sabah
00:01:23
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254
Ali Babacan'ın ihanetine İYİ Parti neden suskun? Çarpıcı açıklamalar / 17.05.21
Sabah
00:01:55
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255
Uzman isim değerlendirdi: Filistinlilere çok şey borçluyuz / 17.05.21
Sabah
00:02:05
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256
CHP’li Büyükçekmece Belediyesi’ne 39 milyon liralık vurgun soruşturması / 17.05.21
Sabah
00:02:24
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257
Boğaziçi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Selami Kuran: Netanyahu tutuklanıp Lahey’de yargılanmalı / 17.05.21
Sabah
00:01:48
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258
İşte 10 soruda lise sınavları! Milyonlarca öğrenci merak ediyor... / 16.05.21
Sabah
00:03:51
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259
Tam kapanma bitti! Gözler kabinede: İşte son dakika kararları ve 10 maddede yeni normal / 17.05.21
Sabah
00:02:03
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260
MEB açıkladı: Uzaktan ve Yüz yüze eğitimde detaylar belli oldu / 17.05.21
Sabah
00:02:21
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261
Başkan Erdoğan Ruhani ile görüştü / 16.05.21
Sabah
00:01:00
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262
MSB duyurdu: Keskin nişancılarımız etkisiz hale getirdi / 15.05.21
Sabah
00:00:38
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263
İçişleri Bakanlığı'ndan son dakika genelgesi! 81 il valiliklerine 'şampiyonluk kutlamaları' talimatı... / 15.05.21
Sabah
00:01:23
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264
Koronavirüs aşısında yeni gelişme! Temmuz’da 20 yaş üstü herkes aşılanmış olacak / 15.05.21
Sabah
00:02:14
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265
Zeynep sosyal ablukayı kırdı! Boğaziçili Türk genci Netanyahu'yu tuş etti / 15.05.21
Sabah
00:01:14
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266
Evlat nöbeti tutan ailelerden CHP’li vekile soğuk duş: Biz HDP'den çocuklarımızı isterken, siz onlarla hareket ettiniz... / 14.05.21
Sabah
00:01:58
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Başkan Erdoğan'dan İsrail'e sert tepki! Terör devleti İsrail'e öfkeliyiz... / 14.05.21
Sabah
00:02:03
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268
FETÖ’ye muvazzaf darbesi! 1.5 senede 2 bin 39 muvazzaf deşifre oldu / 14.05.21
Sabah
00:02:46
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269
Başkan Erdoğan'dan normalleşme takvimi açıklaması: Haziran ayında önemli ölçüde gevşetilecek... / 14.05.21
Sabah
00:02:50
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270
Dışişleri Bakanlığı'ndan Gazze açıklaması: İsrail'in orantısız saldırılarının göstergesi / 14.05.21
Sabah
00:01:04
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271
Sensiz daha kaç bayram geçecek / 14.05.21
Sabah
00:01:39
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Tam kapanma kısıtlamaları bitiyor! İşte adım adım kademeli normalleşme / 14.05.21
Sabah
00:02:09
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273
Delia ne yaşar ne yaşamaz! Türkiye vatandaşı olmak istedi öldüğünü öğrendi / 14.05.21
Sabah
00:02:06
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274
Kanal İstanbul'da ilk köprü için tarih netleşiyor / 14.05.21
Sabah
00:01:17
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275
Bakan Akar'dan Yunanistan'a tepki: Haritaya baksınlar, kim yayılmacı... / 13.05.21
Sabah
00:00:35
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276
Filistin direnişine sansür! Hesaplar askıya alındı, içerikler engellendi / 13.05.21
Sabah
00:02:41
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277
Son seçim anketinin sonuçları SABAH'ta: İşte Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı'nın oy oranı / 13.05.21
Sabah
00:06:15
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278
Başkan Erdoğan'dan çok önemli açıklama: Güzel günler bizi bekliyor / 13.05.21
Sabah
00:04:03
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279
MHP'li isim Ali Babacan'a ateş püskürdü: Bu adama ne denir ki! Sadakatleri başka yere bunu itiraf etti... / 13.05.21
Sabah
00:05:26
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280
87 yıl sonra Ayasofya Camii’nde Ramazan Bayramı coşkusu / 13.05.21
Sabah
00:02:17
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281
LGS için uzmanlar öğrencileri uyardı: ‘Formül tekrarı yapın deneme sınavı çözün’ / 13.05.21
Sabah
00:01:44
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282
İşgalci israil'e net mesaj! Yüz binden fazla Müslüman Mescid-i Aksa'ya akın etti / 13.05.21
Sabah
00:01:43
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283
Başkan Erdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajı! "Kontrollü normalleşme adımları atıyoruz / 12.05.21
Sabah
00:03:09
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284
Başkan Erdoğan Rusya lideri Putin ile görüştü! Filistin ve Sputnik V konuları ele alındı / 12.05.21
Sabah
00:01:30
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285
Bilim Kurulu üyesi Akın önerdi: Tam kapanma sonrası 'Bölgesel Normalleşme' / 12.05.21
Sabah
00:01:04
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Başkan Erdoğan: Siz çocuk öldürmeyi iyi bilirsiniz / 12.05.21
Sabah
00:10:03
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Sinovac'tan flaş karar! Coronavirüs aşısı Türkiye'de üretilebilecek / 12.05.21
Sabah
00:00:47
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288
Filistin’in umudu Erdoğan ve Türkiye halkıdır! Filistin’in Ankara Büyükelçisi Dr. Faed Mustafa, Sabah’a konuştu / 12.05.21
Sabah
00:05:30
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Acil Kudüs Toplantısı bildirgesi yayınlandı: Terör devleti İsrail huzurun önündeki en büyük engeldir. / 11.05.21
Sabah
00:04:41
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İçişleri Bakanlığı'ndan 81 İl Valiliğine yeni genelge! Şehit ailelerine kabristan ziyareti muafiyeti / 11.05.21
Sabah
00:01:51
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İstanbul Boğazı'nda faciadan dönüldü! 79 metrelik gemiye acil müdahale... / 11.05.21
Sabah
00:00:45
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