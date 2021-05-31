Son dakika... Joe Biden, Avrupa ülkeleri, Suç örgütü lideri Sedat Peker ve Millet İttifakı'nın resmi-gayriresmi paydaşlarının ortak ağızdan erken seçim yaygarası... Adım adım planlanan operasyonun detayları ortaya çıkmaya başladı. Türkiye'ye yönelik 2021 yılı Ocak ayından bu yana adım adım ilerleyen siyasi karışıklık planının bugün suç örgütü lideri Sedat Peker ile devreye sokulan operasyonlar ve erken seçim yaygarası ile taçlandırılma çabası FETÖ'cü Emre Uslu'nun konuşmasıyla deşifre oldu. Uslu'nun Türkiye'de 6 aylık bir vadede siyasi değişiklik sinyalleri verdiği ortaya çıktı.