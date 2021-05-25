Son dakika haberi: İstanbul Çekmeköy'de bir hayvanat bahçesinde çıkan silahlı kavga sonucu aralarında ünlülerin hocası olarak tanınan Salih Memişoğlu'nun da olduğu 2 kişinin öldüğü ve bir kişinin de yaralandığı olaya ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede şüpheli Mustafa Öztürk’ün, ‘Tasarlayarak kasten öldürme’, ‘Kasten öldürme’ ve 4 kez ‘Kasten öldürmeye teşebbüs’ suçlarından, ağırlaştırılmış müebbet, müebbet ve toplamda 60 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması istendi.