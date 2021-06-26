TÜBİTAK COVID-19 Türkiye Platformu çatısı altında geliştirilmeye başlanan yerli VLP temelli aşı çalışması Faz-2 aşamasında gönüllülere uygulanmaya başlandı. Güvenlik odaklı Faz-1 çalışmasının tamamlandığını ve Faz-2 çalışmasının onaylandığını canlı yayında duyuran TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal, "Ülkemizde yerli ve milli aşının geliştirilmesi için inanmış vatandaşlarımız var. Kendilerinin aşı hakkı varken yerli aşıya gönüllü oldular ben buradan hepsine çok teşekkür ediyorum" dedi. Bilkent Üniversitesi'nden Prof. Dr. İhsan Gürsel ise, "Aşıyı geliştiren Prof. Dr. İhsan Gürsel, İngiliz varyantına göre tasarlandığını, etkinliğinin yüksek olacağını düşündüklerini söyledi. Aşının, sonbaharda üretim aşamasına gelmiş olacağı belirtildi.