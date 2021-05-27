Son dakika... Adli kontrol kalktı, eşi ve avukatları gazetecilere sataştı. FETÖ firarisi eski savcı Zekeriya Öz'ün kasası olduğu öne sürülen avukat Tayfun Aktaş hakkındaki adli kontrol kararı da kaldırıldı. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından tutuklanan Aktaş, yaklaşık iki yıl önce adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Tayfun Aktaş, Zekeriya Öz’ün Ağaoğlu şirketine ödettiği Dubai tatiline, para ödemiş gibi makbuz vermesi için işadamı Ali Ağaoğlu’nu tehdit ettiği iddiasıyla da gündeme gelmişti.