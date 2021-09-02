Güney Kore'den Google ve Apple'a büyük şok! Dünyada bir ilke imza atıldı / 02.09.21

Sabah

Google ve Apple son günlerde yeni ürünlerinden ziyade geliştiricilerden kestikleri komisyonlarla konuşuluyordu. Amerika'da bir grup senatör bu konu için yasa tasarısı sunmuştu. Bu gelişmeden kısa süre sonra Güney Kore'de de Google ve Apple'ın aldığı komisyon için yasa teklifi verildiği manşetlere taşınmıştı. Güney Kore'de yasa kabul edildi. Peki Google ve Apple'ı nasıl bir durum bekliyor? Neler olacak? İşte detaylar...